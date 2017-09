L'1-O és portada del 'The New York Times'

També l’inclou en l’edició internacional, amb un article firmat des d’Arenys de Munt, i ‘The Wall Street Journal’ i el ‘Financial Times’ es fan ressò de la consulta

© Imatge de la portada del 'The New York Times' d'ahir.

La portada de l’edició internacional de The New York Times va obrir ahir amb una imatge relacionada amb el referèndum de demà i des d’Arenys de Munt explica que el Govern espanyol es mobilitza per frenar la consulta. A més, il·lustra la informació amb una jove a la Universitat de Barcelona en la qual es veu un Piolín que exigeix llibertat d’expressió.

D’altra banda, l’edició europea del The Wall Street Journal va obrir amb una imatge de la manifestació estudiantil d’aquest dijous de Barcelona, amb una jove que fa onejar l’estelada pujada a coll d’un altre manifestant. “Els catalans es manifesten en defensa del vot per la independència”, titula l’encapçalament de la imatge.

En l’edició digital, a la portada, a primera hora d’ahir, també incloïen tres notícies sobre l’1-O, una d’aquest dijous a la nit, sobre el funcionament del referèndum i com s’espera que vagi, i dos de fa dies, una guia per a forans sobre el que és important tenir en compte el dia de la votació i una altra sobre el pols a la policia dels independentistes. Finalment, al Financial Times també hi havia una notícia sobre la qüestió catalana a la part inferior de la portada, en la qual parlava de com el referèndum ha posat els Mossos d’Esquadra en el centre de la guerra política. Aquests dies, des de Madrid, s’ha criticat el Govern central per no estar preparat per atendre la premsa internacional i es comentava que a Catalunya sí que era molt més fàcil fer la feina per als corresponsals.

En un altre ordre de coses, els líders de la Unió Europea van recolzar ahir el Govern espanyol en una cimera informal (vegeu la pàgina 27) celebrada a dos dies de la convocatòria del referèndum, una qüestió que, encara que no figurava a l’agenda d’aquesta cita, sí que va ser comentada.

Un dels més contundents va ser el president de França, Emmanuel Macron, que va declarar que confia en el president Mariano Rajoy per tal de defensar “els interessos de tot Espanya”.