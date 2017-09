Trapero ordena precintar “sense força” els col·legis abans de les sis de matí

Ordena als Mossos actuar només si hi ha risc per a ells o per a terceres persones

Insòlit cap de setmana de portes obertes en els edificis públics que demà acolliran les 296 meses electorals de les comarques lleidatanes. El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha donat l’ordre de precintar-los abans de les sis del matí seguint les instruccions de la Fiscalia, però “sense utilitzar la força”.

A quaranta-vuit hores del referèndum, el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va donar l’ordre ahir als agents que abans de les sis del matí de diumenge una dotació uniformada es personi a tots els centres de votació i, si s’hi està fent alguna activitat relacionada amb la preparació de la consulta, identifiquin els responsables i intervinguin el material electoral. La instrucció precisa, tanmateix, que en l’actuació han d’imperar la “contenció” i la “mediació”. L’ús de la força “no anirà més enllà” de l’acompanyament de les persones fins a l’exterior del centre o la de permetre obrir un passadís per deixar que entri la policia. La força només s’utilitzarà en casos d’agressions a tercers o a agents del cos.

Ahir es va fer a Sabadell una reunió dels comandaments per ultimar el dispositiu previst i es va posar en relleu que es donarà compliment a les ordres judicials, però tenint en compte els criteris de congruència, oportunitat i proporcionalitat en l’actuació policial.



Trapero veta l’ús de porres per desallotjar les persones que facin resistència passiva

El major Trapero, que va ser molt aplaudit pels comandaments assistents a la reunió, va demanar al cos que abans de les sis del matí de diumenge una patrulla uniformada es presenti als col·legis electorals i comuniqui a les persones que hi hagi a l’interior que han de desallotjar l’edifici públic. Si el local queda buit, l’hauran de tancar. Si el tipus d’activitat del local no en permet el tancament, s’advertirà les persones que l’ús per al referèndum no està permès. L’ordre també especifica que si no es pot treure les persones del local, es fixarà una línia a l’entrada per impedir que hi accedeixi ningú més i només es deixarà sortir les persones de l’interior quan vulguin. A més a més, es veta l’ús de porres o similars per desallotjar la gent que faci resistència passiva i només se’n farà un “acompanyament” fins a l’exterior del col·legi electoral.

El Govern mostra les urnes i garanteix el referèndum

El Govern va garantir ahir que els ciutadans podran votar l’1-O, encara que per alguna eventualitat s’acabin requisant urnes o tancant col·legis electorals. Així ho va assegurar el vicepresident, Oriol Junqueras, que en una roda de premsa va garantir que “hi haurà alternatives” si en algun punt de votació “algú intenta evitar” que es pugui exercir el vot. “Hi ha moltes maneres de votar i molts col·legis”, va afegir, i va donar a entendre que, si hi ha problemes en un punt, es traslladaria els electors a un altre. El Govern, a més, va assegurar que tot estarà a punt perquè 5,3 milions de catalans puguin exercir el seu dret al vot. El conseller de la Presidència, Jordi Turull, va avançar que hi haurà 6.249 meses electorals repartides en 2.315 col·legis a tot el territori (Ponent en tindrà 203 i el Pirineu i Aran, 93). A més, s’ha acreditat 7.235 agents electorals, entre responsables, coordinadors comarcals, locals i de districte, per garantir que la jornada electoral transcorri amb normalitat.