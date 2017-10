Dos jutges de Lleida investiguen l'actuació dels Mossos per no impedir la votació

Són un total de sis els jutjats que han obert diligències per investigar l’actuació de la policia catalana

Sis jutjats de Catalunya han obert diligències per investigar l’actuació dels Mossos d’Esquadra per no haver impedit avui la votació del referèndum d’independència, com ordenava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Segons ha informat el TSJC en un comunicat, les diligències les han obert, en uns casos d’ofici i en altres arran de denúncies de particulars, jutjats de Barcelona, El Vendrell (Tarragona), La Seu d’Urgell (Alt Urgell), Lleida, Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).



A més, un jutjat de Barcelona ha obert diligències arran d’una denúncia per lesions presentada contra la policia, per ferides sofertes en l’operació desplegada avui per tancar locals designats com a punts de votació del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional.



Per la seua part, el jutjat d’instrucció número 3 d’El Vendrell investiga la denúncia que un particular ha presentat contra la Generalitat per l’ús de les seues dades en la votació i unes altres dos per "votacions il·legals". Respecte a les investigacions contra els Mossos d’Esquadra, que podrien acabar acumulant-se en una causa comuna, el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha obert diligències arran de la denúncia d’un particular que l’ha presentat avui als jutjats de guàrdia de la capital catalana.



També arran de la denúncia d’un ciutadà per la passivitat de la policia catalana davant del referèndum, ha obert diligències el jutjat d’instrucció número 3 d’El Vendrell (Tarragona).



Per la seua part, el jutjat d’instrucció número 2 de La Seu d’Urgell (Alt Urgell) ha obert, d’ofici, diligències per desobediència a l’ordre de la jutgessa del TSJC Mercedes Armas per haver-se celebrat la votació en almenys set locals, pel que s’ha demanat informació als Mossos d’Esquadra.



També el jutge d’instrucció número 4 de Lleida ha obert diligències d’ofici pel mateix motiu que el de La Seu, en relació amb els espais designats a la ciutat com a centres de votació de l’1-O, i s’ha requerit informació a la policia catalana.



El jutjat d’instrucció número 7 de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) ha obert diligències prèvies arran de diverses denúncies de particulars contra els Mossos per la seua inactivitat davant del referèndum.



Així mateix, el jutge d’instrucció número 2 de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha rebut una denúncia d’un particular contra els Mossos per la seua passivitat en el cas d’una escola que estava oberta en aquest municipi com a centre de votació.