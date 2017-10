El Govern central diu que ja no funciona el nou sistema per permetre la votació

EFE Actualitzada 01/10/2017 a les 11:23

© Balaguer / Edgar Aldana SEGRE i cedides

El Govern assegura que ja no funciona el sistema informàtic anunciat a primera hora d’aquest matí pel conseller de Presidència, Jordi Turull, per permetre una nova forma de votació. En roda de premsa, Turull va informar que anava a estar en marxa un cens universal perquè els catalans poguessin votar a qualsevol col·legi electoral, fins i tot encara que sigui sense sobres i amb paperetes impreses des de casa. Tanmateix, fonts de l’Executiu de Mariano Rajoy han informat que el sistema informàtic amb què es pretenia desenvolupar aquesta nova forma de votació ja no funciona.



Això implica que el cens virtual no estigui disponible i que els membres de les meses hagin d’apuntar a mà els noms de les persones que acudeixen a votar.



Les fonts citades asseguren que, davant d’aquesta situació, la Generalitat està buscant en el Regne Unit una alternativa al sistema anul·lat.