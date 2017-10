Barcelona, amb més de 300 ferits, demana la dimissió de Mariano Rajoy

L’alcaldessa, Ada Colau, condemna la repressió policial || Junqueras, Forcadell i altres membres del Govern voten a Barcelona i rodalies amb dificultats

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar ahir la dimissió del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i va condemnar la repressió i la violència utilitzada pels agents de seguretat contra els votants. Dels almenys 844 ferits, aproximadament 300 es trobaven a la regió sanitària de Barcelona. Colau va condemnar la violència contra la ciutadania i va demanar-ne el cessament immediat, “perquè no és acceptable que es llanci contra una població mobilitzada, absolutament pacífica i indefensa”, que surt al carrer per defensar els seus drets i llibertats.

A la capital catalana es van clausurar almenys quaranta col·legis electorals, segons el balanç de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, tot i que, segons les xifres provisionals ofertes pels Mossos d’Escuadra, serien més. El Govern català els va xifrar en 319, mentre que les forces de seguretat espanyoles van assegurar haver-ne clausurat 92 i els Mossos van acreditar, a les cinc de la tarda, el tancament de 244 punts de votació.

La jornada a Barcelona va estar marcada per la forta càrrega policial contra els que anaven a votar i miraven d’impedir que es requisessin les urnes i més material electoral. Un dels punts més calents va ser l’escola Ramon Llull. Allà, un home va ser ferit a l’ull al rebre l’impacte d’una pilota de goma i va haver de ser operat d’urgència a l’Hospital Santa Pau.

En canvi, el centre de votació més gran de Catalunya, l’Escola del Treball de Barcelona, va tancar a les vuit del vespre sense cap incident ressenyable. El col·legi va comptar amb disset meses electorals i va estar ocupat des de divendres. En cap moment hi van aparèixer les forces de seguretat i, una vegada tancat, la gent va sortir victorejant: “Hem votat.”

La jornada electoral no va ser fàcil tampoc per als membres del Govern de la Generalitat que havien de votar a Barcelona o rodalies. El vicepresident, Oriol Junqueras, va haver de votar a Sant Vicenç dels Horts, a l’escola La Guàrdia, ja que no va poder fer-ho al col·legi que tenia assignat, al carrer Mestre Ramon Camps, precintat amb silicona.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va aconseguir dipositar el seu vot a l’urna al tercer intent a Sabadell. La Guàrdia Civil va impedir el vot al col·legi que li corresponia, i la fallada del sistema informàtic li va impedir fer-ho en la segona opció.

Els consellers de Territori, Josep Rull, i de Cultura, Lluís Puig, van votar a Terrassa; la de Governació, Meritxell Borràs, a l’Hospitalet de Llobregat, i el d’Afers Exteriors, Raül Romeva, a Sant Cugat del Vallès.