Canvi d’ubicació de seus electorals

Jornada “festiva” a l’Alta Ribagorça

A l’Alta Ribagorça, els col·legis electorals dels tres municipis van canviar abans que s’obrissin les votacions. El president del consell, Josep Lluís Farrero, va explicar ahir que va ser una jornada “festiva, cívica, democràtica i pacífica”. A primera hora del matí, ja hi havia desenes de persones concentrades a la seu electoral del Pont de Suert, tot i que, després de la visita dels Mossos d’Esquadra per inspeccionar les instal·lacions, es va buscar un local alternatiu, situat al carrer Monestir Lavaix. S’hi van produir cues per votar durant tot el dia i l’alcalde, José Antonio Troguet, va agrair la “paciència” de la gent per les fallades que es van anar succeint per accedir al cens. A la Vall de Boí, va passar una cosa semblant, perquè, al no poder constituir les meses electorals a l’escola de Barruera, es van traslladar les urnes a l’església de Sant Feliu, i el primer edil, Joan Perelada, es va mostrar “molt satisfet per l’organització i la resposta de la ciutadania”. Val a recordar que dissabte es van aparcar almenys dos tractors davant de l’escola de Barruera per protegir les urnes i garantir el dret a vot dels veïns, una mobilització que van convocar des de l’Assemblea Pagesa.