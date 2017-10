Ciutadans diu que el Govern català ha fracassat i demana noves eleccions

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, va comparèixer ahir a la nit per fer balanç de la situació a Catalunya. Rivera va assegurar que el Govern de la Generalitat i el president Puigdemont “han fracassat perquè finalment el referèndum no s’ha celebrat” i adverteix amb una possible declaració unilateral d’independència per a aquesta setmana. El líder taronja el va qualificar de “dia trist per als catalans, Espanya i la democràcia” i va defensar que l’única via per solucionar aquest problema com més aviat millor era “celebrar unes noves eleccions i construir un nou parlament. La sortida ha de ser més democràcia, una votació amb un cens de veritat, amb recomptes oficials. Els demano a Junqueras i Puigdemont que posin fi al procés i que no tinguin por de les urnes, ni dels censos oficials”, va concloure Rivera. Va preferir no pronunciar-se sobre les ordres del Govern de Rajoy a la policia, i les càrregues policials que es van dur a terme a nombrosos municipis catalans, que van deixar més de 800 ferits. “Avui no és el dia”, va dir Rivera.