Manifestació encapçalada pels Bombers de la Seu

Una manifestació multitudinària encapçalada pels Bombers de la Generalitat i més de 2.500 persones va tancar la jornada de consulta d’ahir a la Seu d’Urgell, on van votar 3.278 persones. A la comarca, de la mateixa manera que als sis col·legis habilitats a la capital, l’estratègia va ser la de tancar els locals abans d’hora per salvar les urnes i evitar la intervenció policial.

L’últim va ser el de la sala La Cuina de la Seu, a les sis de la tarda, i davant la presència de centenars de persones que hi van anar en defensa de l’últim punt de votació. L’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, es va mostrar “molt crític” amb “les barbaritats perpetrades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil” i va denunciar “el joc brut i indecent”, que va qualificar de “vergonya democràtica”. Xavi Munt, d’ERC, va animar a “continuar ferms, perquè la batalla de la democràcia ja l’hem guanyat”, i des de la CUP, Pau Lozano va declarar que “avui no acabem res, sinó que avui comença tot”. A la comarca van votar més de 7.200 persones, amb greus problemes en el sistema.

Les úniques actuacions policials van ser les dels Mossos d’Esquadra, que van muntar cordons policials a l’Arxiu Comarcal i a la sala Sant Domènec, tots dos a la Seu. Organyà i el Pont de Bar van ser els únics municipis on no es van habilitar locals municipals. En el primer, les votacions es van traslladar a un local privat per “protegir l’alcalde”, una decisió que va ser criticada per ERC, i al Pont de Bar, a la plaça del poble.