L'ajuntament de Lleida ofereix servei jurídic gratuït als afectats per lesions a l'1-O

Actualitzada 02/10/2017 a les 13:55

© Mariola, Lleida / Lleonard Delshams

L’Ajuntament de Lleida ha anunciat aquest dilluns que oferirà serveis legals gratuïts per les persones que diumenge van resultar ferides mentre volien votar durant la jornada de l’1-O.



L’equip de governha volgut reiterar la seva "preocupació i condemna davant la situació viscuda a Catalunya i a Lleida en el desenvolupament de l’1-O, on es va produir una resposta policial desproporcionada".



“Els representants municipals creiem que la bona convivència i el respecte als ciutadans i ciutadanes de Lleida està per sobre de qualsevol discrepància política. Per aquest motiu l'Ajuntament de Lleida posa a disposició dels seus ciutadans i ciutadanes, lesionats o ferits mentre es manifestaven i votaven, l'assessorament legal que necessitin”, ha explicat la 1a tinent d’alcalde Montse Mínguez.



Els ciutadans que desitgin sol·licitar aquest servei han d’adreçar-se (a partir de demà 3 d'octubre) a la Regidoria de Drets Civils (plaça de l’Ereta, 8, 3a planta), a les oficines dels Serveis Socials als barris o telefonant al número d’atenció habilitat per aquest servei: 626 032 480.