Municipis en guàrdia celebren jornades festives amb càrregues al Segrià i la Noguera

Al Pirineu no hi va haver situacions de conflicte i bona part dels col·legis electorals van tancar de forma anticipada || Trenta ferits a Ponts, mentre que a l’Urgell o el Pla la policia pràcticament no es va veure

La guàrdia activada, el mòbil cremant i amb la bateria fent els últims cops de cua i pendents de preservar les urnes davant de qualsevol visita policial. “Són a prop, som els següents, potser carreguen fort.” Lleidatans del nord i del sud van sentir ahir aquestes consignes al llarg de bona part de la trista jornada d’ahir que, com a tot Catalunya, va començar abans de l’alba amb ànims molt millors. En bona part dels municipis, tanmateix, no van veure els cossos de seguretat. En unes desenes de localitats sí que hi van ser presents i en algunes d’aquestes es van registrar incidents, alguns de consideració, entre votants i agents de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil. Va ocórrer especialment al Segrià i la Noguera. Al marge de la capital, on es van registrar les càrregues de més violència, municipis com Alcarràs van viure empentes i altres com Soses, Artesa i Puigverd van suportar la jornada davant una forta presència policial. A la Noguera hi va haver incidents de més abast i només a Ponts es van registrar trenta ferits. A Menàrguens, uns quants més, inclosa l’alcaldessa, i a Montgai hi va haver presència sense càrrega. També n’hi va haver a Cervià, un dels pocs pobles de les Garrigues al qual va viatjar la policia. A tot el Pirineu no es va registrar tampoc cap enfrontament, i tampoc a la majoria de comarques del pla com l’Urgell, el Pla o la Segarra.

En nombrosos municipis, l’organització del referèndum va optar per tancar els col·legis electorals abans de l’hora prevista (les 20.00) perquè desconfiava de l’arribada de les forces de seguretat que poguessin requisar les urnes. A Tremp i a la Pobla de Segur, per exemple, van tancar amb temps, de manera que a l’arribada dels Mossos d’Esquadra per intervenir les urnes, les paperetes ja s’havien recomptat.

Les càrregues policials, que van sorprendre i van espantar centenars de lleidatans a la capital i pobles del Segrià i la Noguera, van deixar pas a la resta de localitats a la solidaritat amb els afectats i el més de centenar de ferits però també a celebracions i aplaudiments al tancament dels centres de votació. En total, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van tancar a Lleida (amb dades de les cinc de la tarda) set i dotze col·legis electorals, segons dades del ministeri d’Interior, dels 92 clausurats en el conjunt de Catalunya.

L’enginy de votants i de meses en un dia històric

Les urnes van arribar als col·legis electorals poc després de les 8.00 a la majoria de col·legis electorals de Lleida, totes en vehicles particulars i d’incògnit. La majoria es trobaven en cases particulars i fins i tot un alcalde va comentar que n’havia anat a buscar a un camí municipal a les 3 de la matinada. Els aplaudiments es van prodigar entre els centenars de lleidatans que esperaven a les portes dels col·legis l’arribada de les urnes. Per amenitzar l’espera, els votants van portar cafè i brioixeria, mentre que els grups de WhatsApp van bullir al llarg del dia, incloses peticions de deixar el mòbil en mode avió.