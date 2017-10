Quants ferits necessita Brussel·les per condemnar la violència de la policia a Catalunya?

Actualitzada 02/10/2017 a les 14:04

Brussel·les reclama "diàleg" als governs català i espanyol

© Mariola, Lleida / Lleonard Delshams

"Quants ferits necessita Brussel·les per condemnar la violència de la policia a Catalunya?" Aquesta ha estat una de les preguntes que el portaveu de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, ha hagut de fer front aquest dilluns a una roda de premsa amb desenes de periodistes catalans i espanyols i internacionals sobre l'1-O.



Schinas, que ha esperat a la primera pregunta per fer referència als enfrontaments i a la jornada electoral de diumenge, ha llegit un comunicat com a resposta en el qual la CE adverteix que la "violència no pot ser mai un instrument" en política i fa una crida a "tots els actors implicats perquè passin de la confrontació al diàleg". Amb tot, també ha deixat clar que el referèndum "és il·legal" sota la Constitució espanyola i ha remarcat que "són temps d'unitat i estabilitat, no de fragmentació i divisió". En aquest sentit, Schinas ha assegurat, com recull el text, que la CE "confia" en el "lideratge" del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per "gestionar" la situació "en ple respecte de la Constitució i dels drets fonamentals dels ciutadans".