Rajoy no assumeix responsabilitats i espera “que ara rectifiquin”

El president treu pit i diu que Espanya “ha estat un exemple” per al món

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va negar ahir taxativament que a Catalunya se celebrés ahir una consulta ciutadana. “No hi ha hagut un referèndum d’autodeterminació”, va assegurar. El cap de l’Executiu va treure pit d’un dels pitjors dies que es recorden en democràcia i va presumir que els espanyols van poder constatar que l’Estat de Dret es manté “fort i vigent”. Segons el parer de Rajoy, “Espanya ha estat un exemple per al món”, malgrat les imatges de les forces i cossos de seguretat de l’Estat actuant contra la població perquè no es votés. Malgrat no assumir cap responsabilitat, Rajoy va anunciar que convocarà “totes les forces polítiques amb representació parlamentària per reflexionar” sobre la qüestió catalana. A més, el president anirà a petició pròpia al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el referèndum. El president es va mostrar disposat a “dialogar com sempre”, en el marc de la legalitat.

“Demà cal començar el restabliment de la normalitat institucional”, va assenyalar el president. “No tanco cap porta, mai ho he fet. Ofereixo diàleg honest i sincer en el marc de la llei i la democràcia. No podem permetre que la concòrdia se substitueixi pel xantatge d’uns quants. Els he demanat moltes vegades que rectifiquessin i no han volgut fer-ho. Esperem que ho facin ara i que no s’obstinin en l’error”, va afegir estenent la mà a l’independentisme per buscar una solució. Rajoy va fer aquests anuncis en una declaració que va llegir ahir a la tarda a la Moncloa sense admetre preguntes i acompanyat per bona part del seu equip de Govern, després de la dura jornada viscuda a Catalunya.



El president va anunciar que compareixerà a petició pròpia al Congrés dels Diputats

El president va insistir que “una majoria de Catalunya no ha participat del guió dels secessionistes” i que “la majoria dels catalans ha ignorat la convocatòria sense escarafalls i sense soroll”, motiu pel qual va agrair el seu “civisme” per haver sabut “resistir l’envit dels pitjors populismes”. “No hi ha hagut referèndum a Catalunya. L’Estat de Dret ha funcionat i ha actuat amb tots els seus recursos contra aquesta provocació. Ho ha fet amb eficàcia i serenitat”, va subratllar el president espanyol.

La seua versió, tanmateix, contrastava amb la dels tres milions de persones mobilitzades, segons dades de la Generalitat, i amb els 2.262.424 vots comptabilitzats, malgrat les moltes urnes requisades i els quatre-cents col·legis tancats.