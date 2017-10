Cultura vol preservar el material audiovisual enregistrat pels ciutadans aquests dies

© Càrrega policial a l'EOI SEGRE

El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha avançat aquest dimarts que el departament que dirigeix vol garantir la preservació dels documents audiovisuals que els ciutadans estan difonen aquest dies, marcats per la celebració del referèndum i les accions policials. Per aquest motiu, Cultura ha anunciat que està coordinant arxius, biblioteques i museus per facilitar la recollida dels materials i la seva identificació.



A l’espera de noves instruccions, Cultura demana a la gent que guardi bé les imatges i els vídeos (no només al mòbil) i que si han penjat algun document a la xarxa, el guardin també en una memòria física. A més, demana que anotin data, hora i lloc dels materials, així com els seus autors, si els coneixen.