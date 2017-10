PDeCAT, ERC, Crida i Comú reclamen la dimissió de Ros

Moció conjunta en el ple i el PSC la veu “partidista”

PDeCAT, ERC, Crida i Comú presentaran una moció en el ple de la Paeria de divendres en la qual reclamen la dimissió d’Àngel Ros per “les seues declaracions en què justificava l’ús de la violència de l’Estat a la ciutat”. Exigeixen també que l’ajuntament denunciï penalment i declari no grates la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els seus comandaments, la subdelegada de l’Estat a Lleida, el delegat de l’Estat a Catalunya, el ministre de l’Interior i el president Mariano Rajoy. Toni Postius, president del PDeCAT a la Paeria, creu que Ros és “indigne del lloc que ocupa, no mereix ser al capdavant de l’ajuntament”. Carles Vega (ERC) va remarcar que “les forces de seguretat han de vetllar per la seguretat de la ciutadania i el que van fer va ser rabejar-se contra les persones que volien exercir el seu lliure dret a votar”. Pau Juvillà (Crida) va incidir que “mentre milers de lleidatans van sortir al carrer sense por malgrat les amenaces i les agressions ens trobem amb un alcalde que s’amaga”. Sergi Talamonte (Comú) va afegir que l’alcalde “es va amagar tot el matí mentre hi havia gent agredida”. La portaveu del PSC, Sara Mestres, va defensar que Ros va fer aquestes declaracions a primera hora (abans de la repressió) i va remarcar que després va condemnar la violència. Edils socialistes van abandonar la concentració de la plaça Paeria després de sentir “proclames partidistes”. El grup del PSC va afirmar que dóna suport a “una investigació que dirimeixi si l’actuació de la policia va ser arbitrària o dirigida”, va qualificar la moció d’“oportunista i manifestament partidista” i va expressar “el suport a Àngel Ros com a alcalde i com a garant del diàleg entre les parts per buscar solucions als esdeveniments de diumenge des del respecte institucional i personal”.