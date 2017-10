Centres educatius tancats i atenció sanitària només urgent

Els CAP i hospitals van oferir serveis mínims i van reprogramar visites sense incidències || La majoria de col·legis concertats també van secundar l’aturada

Els centres educatius i sanitaris de Lleida també es van sumar ahir massivament a la jornada d’“aturada de país” convocada per la Taula de la Democràcia. Els CAP i hospitals van oferir una imatge més calmada de l’habitual, sense el tràfec de pacients d’un dia feiner. La convocatòria d’atur va agafar desprevingut algun pacient, que va acudir al seu centre sense saber si l’atendrien o si la seua visita seria reprogramada per a un altre dia, la qual cosa va succeir amb moltes que no eren urgents. “He estat trucant des de primera hora del matí per confirmar que continuava fixada la meua ecografia vascular, però ha estat ser impossible contactar per telèfon. Al final he vingut directament a l’Arnau i m’han visitat mitja hora abans del previst”, explicava una pacient.

“Es veu tot més aturat. Hem pogut arribar sense problemes des de Ponts i esperem el nostre torn perquè és una visita urgent”, va subratllar la filla d’un altre pacient de Medicina Interna. El departament de Salut va fixar en un 75% el seguiment de la jornada, encara que serveis com UCI, Urgències, cirurgia oncològica, neonatologia o sessions de diàlisi ambulatòria van funcionar amb normalitat.

En el cas de col·legis i instituts públics, l’aturada va ser massiva i molts centres ni tan sols van obrir les portes. Alguns sí que ho van fer, però amb serveis mínims. La directora d’un dels centres que van tancar va explicar que la plantilla es va reunir dilluns a l’acabar les classes i va acordar per majoria afegir-se a l’aturada per denunciar la repressió policial durant l’1 d’octubre. A través d’una circular van informar de la decisió els pares i també van penjar rètols a l’escola.

Per la seua part, la presidenta a Lleida de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), Elisa Solé, va indicar que promouen la mobilització i va remarcar que les Ampes van rebre bé la decisió. Va apuntar que tampoc hi va haver activitats extraescolars al fer vaga els monitors i que en escoles bressol hi havia més mestres que nens. La majoria d’escoles concertades només van oferir serveis mínims.