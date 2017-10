La CE demana "diàleg" per sortir del "carreró que sembla sense sortida"

EFE Actualitzada 04/10/2017 a les 17:18

© Eurodiputats amb l'Estelada. EFE

El vicepresident primer de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha apel·lat aquest dimecres al diàleg dins de la Constitució per "sortir d’un carreró que sembla sense sortida". "Oblidem l’enfrontament i apostem pel diàleg per resoldre aquest conflicte", va assenyalar Timmermans, que va dir que només els correspon als 46 milions d’espanyols decidir el seu futur, excloent així qualsevol paper de mediador de les institucions europees.



El número dos de l’Executiu comunitari va defensar que cal respectar la democràcia, l’Estat de Dret i els drets fonamentals, i que no pot faltar cap dels elements. Timmermans va subratllar que el referèndum va ser il·legal i que la Generalitat de Catalunya no va respectar la llei en convocar-lo.



Alhora, va assenyalar que "això no treu que hem vist imatges terribles", al mateix temps que va assenyalar que "tots els Governs han de respectar la supremacia del Dret, i això exigeix de vegades l’ús proporcional de la força". Timmermans va assenyalar que encara que la llibertat d’expressió és fonamental per a tots els ciutadans, "una opinió no és més valuosa que una altra perquè es manifesti més alt, cridant més."



Així mateix es va referir a la crida del president de la CE, Jean-Claude Juncker, per dialogar, i va assenyalar que "el poder del diàleg, que uns parlin amb d’altres, encara que no estiguin d’acord". L’holandès va acabar la seua declaració destacant l’"evolució espanyola" després de la dictadura.



Timmermans va ser el primer en parlar en un debat en format breu, sense participació d’eurodiputats espanyols, sota l’enunciat "Estat de Dret, Constitució i Drets Fonamentals a Espanya, en vista dels esdeveniments a Catalunya."