Linyola denuncia la subdelegada i Aitona la responsabilitza del que va succeir l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 04/10/2017 a les 10:30

© Linyola denuncia la subdelegada i Aitona la responsabilitza del que va succeir l'1-O

L’ajuntament de Linyola va anunciar ahir que interposarà una denúncia judicial contra la subdelegada del Govern espanyol a Lleida, Inma Manso, al considerar-la última responsable de la violència que van exercir els cossos de seguretat per frenar les votacions de diumenge.



L’alcalde, Àlex Mases, que demana la dimissió de la subdelegada de manera immediata i la declara persona no grata a la localitat, va afirmar que “Manso és la màxima responsable a Lleida de la barbàrie que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van provocar a la província, que va sembrar un terror injustificable”. Mases també va aprofitar per criticar el “passotisme i la ceguesa política” d’Àngel Ros, per un comportament que “va fregar la irresponsabilitat”.



Sota aquesta proclama, el consistori també va animar totes les demarcacions de Catalunya a denunciar el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, que “s’ha comportat com un virrei visceral”. Per la seua part, l’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, també va criticar ahir l’actuació de Manso en una carta i la va considerar “coresponsable” dels actes violents per “omissió”, al no haver donat ordres per frenar l’actuació policial, la qual va considerar “inorportuna” i “innecessària”.