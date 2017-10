Manifestació històrica a Lleida contra la repressió policial per frenar el referèndum

La delegació de la Generalitat xifra l’assistència en 45.000 persones i es va desenvolupar de forma cívica

Lleida va sortir ahir en massa al carrer en una manifestació històrica per mostrar la seua indignació, de forma cívica i pacífica, per la repressió de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per frenar el referèndum. La delegació de la Generalitat va xifrar l’assistència en 45.000 persones, per la qual cosa és la segona més multitudinària, després de la mobilització de l’Onze de Setembre de l’any passat. La marxa estava convocada per la Taula de la Democràcia a les 18.00 hores a Ricard Viñes, però mitja hora abans ja estava a vessar i hi arribaven tractors i més tractors, i fins i tot excavadores. Uns 150. Alguns es van quedar als ponts per impedir l’eventual pas de furgones de les forces de seguretat de l’Estat que estaven estacionades a Cappont. Els Bombers, rebuts amb una gran ovació, van fer un cordó de seguretat als dos costats del carrer per evitar incidències, a causa de la gran quantitat de gent que desbordava la plaça. S’hi van unir agents rurals, també aplaudits.

Abans d’iniciar la marxa, els manifestants ja corejaven consignes com “aquestes són les nostres armes”, mentre aixecaven les mans, i “fora les forces d’ocupació” o “no tinc por”. Predominaven les estelades i senyeres, però també algun participant va acudir amb una bandera espanyola a tall de capa i un altre portava un cartell amb el lema “no comparteixo la independència, però no tolero la violència”. La mobilització va reunir també representants de partits polítics, sindicats, entitats diverses i fins i tot advocats vestits amb toga.



Estelades i alguna bandera espanyola, i càntics com “fora les forces d’ocupació” i “Àngel Ros, dimissió”

La manifestació va començar a caminar rere una pancarta amb el lema “contra la repressió i per les llibertats” i es va dirigir cap a Balmes i la rambla d’Aragó. La multitud era tal que quan la capçalera va arribar a l’altura de l’edifici dels sindicats per l’altre extrem hi continuava havent gent aturada a Ricard Viñes. Davant la delegació de la Generalitat, crits d’“independència” i “fem història, no fem mal” i davant de la Paeria, i també durant el recorregut, van corejar “Àngel Ros, dimissió”. La manifestació va seguir per l’avinguda de Madrid i Blondel i es va acabar amb un manifest a Francesc Macià (vegeu la pàgina 5).