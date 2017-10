Només alguns supermercats i cadenes van obrir

Alguns es van veure obligats a tancar quan van arribar-hi els piquets

El comerç de Lleida va viure ahir una de les jornades d’aturada més seguides que es recorden. Les persianes abaixades i els adhesius de suport a la mobilització decoraven els carrers de la ciutat mentre diversos piquets informatius intentaven convèncer els pocs establiments oberts perquè se sumessin a la convocatòria. La majoria van abaixar les persianes al veure que s’hi atansaven per posteriorment tornar a obrir una vegada la marxa hagués passat de llarg. Malgrat el caràcter pacífic i informatiu de la majoria dels piquets, molts comerciants preferien no arriscar-se.

I és que els lleidatans ja podien tenir les seues compres per ahir fetes fa dies, perquè era difícil trobar algun establiment obert o que no estigués amb la meitat de la plantilla de treballadors en vaga. Supermercats, botigues de roba, electrònica, complements... Establiments de totes les classes i tipus es van despertar-se i van plegar al vespre amb les persianes abaixades. A excepció d’alguna gran marca o negoci familiar, que va fer la seua jornada com un dia normal. En el cas de Mercadona, un dels pocs comerços que no tancaven per la vaga, es va arribar a un acord entre la direcció i els sindicats per establir unes aturades parcials en totes les franquícies entre les 14.00 i les 16.00 a tall de protesta per l’actuació policial de diumenge i en senyal de solidaritat amb la vaga general.

A la resta de la província, el comerç va seguir massivament l’aturada. En cadenes com Supsa, Unipreus, Carnisseries Carner, BonPreu i Gros Mercat les mateixes empreses van ser les que van decidir no obrir. En altres establiments com Caprabo o Clarel hi va haver vaga de personal i de lliure elecció.

A Mollerussa gairebé la totalitat de les seues botigues van mantenir les portes tancades, a excepció de les grans superfícies, que van obrir a primera hora i van tancar al migdia. A la comarca de la Segarra, el seguiment va ser majoritari i fins i tot va tancar el macroestabliment BonÀrea de Guissona. A Cervera i la Noguera, tret de bars i cafeteries, el seguiment de l’aturada per part dels comerços va ser massiu excepte en alguna gran superfície.