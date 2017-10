Forcadell no sap si dilluns hi haurà DUI, però "facilitarà el debat democràtic"

EFE Actualitzada 05/10/2017 a les 11:33

La presidenta del Parlament retreu al Govern del PP que "utilitzi els tribunals" davant de "la seua incapacitat de resoldre políticament conflictes polítics"

© La presidenta del Parlament, Carme Forcadell. EFE

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha dit aquest dijous desconèixer si en el ple del Parlament de dilluns vinent es debatrà o no una Declaració Unilateral d’Independncia (DUI), però ha assegurat que la Taula "facilitarà, com sempre, el debat democràtic de totes les idees i propostes". En declaracions a Catalunya Ràdio, Forcadell ha indicat que ella no pot anticipar si en el ple del Parlament de dilluns vinent es debatrà o no una declaració d’independència "ja que no puc dir el que faran els grups", però que, en tot cas, "la Taula del Parlament facilitarà, com sempre, el debat democràtic de totes les idees i proposades".



"L’únic que figura ara mateix en l’ordre del dia és una petició de compareixença del president de la Generalitat, a petició de dos grups, JxSí i la CUP, per valorar el referèndum de l’1 d’octubre i els seus resultats", ha corroborat. La presidenta del Parlament ha afirmat, en aquest sentit, que no podia parlar "sobre el que passarà, perquè depèn dels grups,", però sí que ha deixat clar que ella permetrà el debat de qualsevol proposta que presentin els grups i que el que no farà mai "és practicar la censura".



Sobre la possibilitat que el Govern apliqui l’article 155 de la Constitució i, a través d’ell, pugui suspendre l’autonomia de Catalunya, Forcadell ha advertit que "l’Estat ha comès molts errors i aquest seria el més greu, perquè provocaria un efecte contrari, i hi hauria molts ciutadans no independentistes que hi serien disposats a defensar les institucions del nostre país."



Així mateix, la presidenta del Parlament ha criticat el discurs que abans-d’ahir va pronunciar el Rei i ha considerat que, a més de ser "molt dur", en ell "no va parlar per a res de diàleg i tampoc no va fer cap referència a la violència que va provocar l’Estat a Catalunya diumenge passat".



Respecte a les actuacions judicials, i més en concret, sobre les citacions davant de l’Audiència Nacional per respondre a les acusacions de "sedició", Carme Forcadell ha indicat que "qualsevol persona que hagi vist les imatges de les manifestacions del passat dia 20 pot saber que no hi va haver cap tumult, cap violència, i sí protestes pacífiques que formen part de l’exercici de les llibertats democràtiques".



En aquest punt, la presidenta del Parlament ha retret al Govern que "utilitzi els tribunals" davant de la "seua incapacitat de resoldre políticament conflictes polítics" com el que té amb Catalunya.



Per a la presidenta del Parlament, que la Fiscalia hagi desestimat obrir una causa judicial per investigar "la violència utilitzada per les forces policials de l’Estat" diumenge passat "és una situació molt injusta, ja que les imatges de l’ocorregut s’han vist a tot el món, i no és possible negar l’evident".



Preguntada sobre si considera els resultats del referèndum com a vàlids, Forcadell ha afirmat: "no dubto per a res de la legitimitat d’aquest referèndum perquè es va realitzar en condicions de violència per part de l’Estat i encara així van votar en condicions molt difícils més de dos milions de persones". S’ha mostrat rotunda, per tant, en afirmar que del referèndum ha sorgit "un resultat molt digne i legítim".