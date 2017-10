Manifestació a favor de la unitat d'Espanya a la subdelegació

Prop d’un centenar de persones es van concentrar ahir a la tarda davant de la subdelegació del Govern central per demanar la unitat d’Espanya i mostrar el seu suport a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que va obligar a tallar la rambla Ferran. Els policies van confraternitzar amb els manifestants i van cantar consignes com no “ens enganyen, Catalunya és Espanya”.



Els manifestants es van dirigir cap a la caserna de la Guàrdia Civil al Secà.