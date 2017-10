Tots s’ofereixen per mediar

Iglesias, Iceta, Urkullu, el síndic de Greuges i els advocats catalans proposen vies per obrir el diàleg entre la Generalitat i Madrid || Rajoy diu que “no pot parlar ni negociar amb qui fa xantatge a l’Estat”

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va parlar ahir per telèfon amb el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el del Govern central, Mariano Rajoy, per buscar una mediació de cara a intentar assolir un acord que permeti solucionar la crisi catalana. “Demanem al Govern i a la Generalitat que s’asseguin a dialogar per acordar una mediació”, va dir Iglesias ahir al Congrés dels Diputats. Tant el PDeCAT com ERC es van mostrar conformes a trobar una solució pactada. Per la seua part, Rajoy no va tardar a respondre a Iglesias al·legant que no es pot parlar amb qui ha plantejat “un xantatge tan brutal a l’Estat” i va declinar aquesta possibilitat.

En els últimes hores, molts han sigut els actors polítics i socials que s’han ofert com a mediadors en el conflicte català. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va dir que “els ajudarem a buscar un mediador, i si volen que siguem nosaltres, ho serem”.

El lehendakari basc, Iñigo Urkullu, es va posar a disposició del president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, per propiciar “una mediació europea” i va recordar que la Unió Europea “no es va construir intercanviant retrets, sinó escoltant, entenent l’altre i construint amb ell”.

D’altra banda, el síndic de Greuges, Rafael Ribó, també es va oferir per promoure una mediació a nivell “internacional, estatal i català per aconseguir un diàleg sense condicions entre totes les parts”. Ribó va dir que no es poden perdre més dies en el retard d’aquest diàleg.

Un altre col·lectiu que també s’ha ofert com a mediador entre Puigdemont i Rajoy és el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (Icab) que, al costat d’universitats, sindicats i patronal, van anunciar ahir la constitució d’una Comissió per al Diàleg, liderada per la degana del Col·legi, Maria Eugènia Gay, per “conciliar i mediar en el conflicte català”.

Per la seua part l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va publicar un missatge a la xarxa social de Twitter en el qual afirmava que “m’he despertat trista però no resignada. Ni DUI ni 155. Necessitem més que mai diàleg i ponts. Mediació i referèndum pactat”.

Aquesta reunió arriba després que fa uns dies el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Ricardo Blázquez, advoqués per un diàleg entre els governs català i espanyol “dins de la legalitat”.

L’arquebisbe Omella parla amb Rajoy i Junqueras

L’arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, es va reunir ahir amb el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, després d’haver-se entrevistat amb l’arquebisbe de Madrid Carlos Osorio i Mariano Rajoy al Palau de la Moncloa. Segons va avançar TV3, la reunió entre Omella i Junqueras es va produir després de dies de converses amb l’arquebisbat de Barcelona i amb l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Sobre la reunió de dimarts entre Omella, Osorio i Rajoy, la Conferència Episcopal no va voler confirmar la trobada, ni tampoc l’Executiu espanyol.