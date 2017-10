El ferit a la càrrega policial de la Mariola continua estable

Actualitzada 06/10/2017 a les 08:57

© E. S. de 70 anys, continua ingressat a l'hospital Vall d'Hebron.

El veí de Lleida, E. S. de 70 anys, que va resultar ferit de gravetat durant la càrrega policial a la Mariola continua ingressat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona. El seu estat és estable dins de la gravetat i encara està pendent de proves, segons va informar la seua família, que ja ha denunciat l’agressió davant dels Mossos d’Esquadra, que a Ponent han rebut 73 denúncies de 140 persones, com va avançar dijous aquest diari.



A nivell de Catalunya, els Mossos d’Esquadra han rebut fins avui 271 denúncies, algunes de les quals conjuntes, d’un total de 533 ciutadans que van resultar ferits en l’actuació efectuada per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. El Sistema d’Emergències Mèdiques va atendre un total de 893 persones diumenge passat per les càrregues policials. A les comarques de Lleida van ser un total de 129.