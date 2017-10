Fiscalia amplia a l’1-O la querella per sedició a Trapero, Sànchez i Cuixart

Ahir no va demanar mesures cautelars però tornaran a ser citats per l’Audiència Nacional per un informe de la Guàrdia Civil || Els imputats neguen qualsevol delicte

La Fiscalia no va sol·licitar ahir cap mesura cautelar per al major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ni per als presidents de l’ANC, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, després de les seues declaracions davant de l’Audiència Nacional. Els tres van acudir com a investigats per un presumpte delicte de sedició pels incidents registrats els dies 20 i 21 de Barcelona durant l’operació de la Guàrdia Civil a la conselleria d’Economia, que va comportar una gran mobilització popular de protesta que va dificultar la posterior sortida de l’edifici dels guàrdies civils.

Tanmateix, hores després la Fiscalia va fer públic que la jutge tornarà a citar a declarar els tres, així com la intendenta dels Mossos Teresa Laplana (que ahir no ho va poder fer per malaltia), a partir del 16 d’octubre després d’incorporar-se un nou atestat de la Guàrdia Civil a la causa.

Aquest informe, que compta amb més de 300 pàgines i multitud d’arxius audiovisuals, inclou l’1 d’octubre, dia del referèndum, que s’interpreta com el primer pas per investigar l’ocorregut l’1-O al dispositiu policial per impedir el referèndum i que es va saldar amb crítiques de la Policia i la Guàrdia Civil i del mateix Govern central per la inacció dels Mossos.

De fet, els dos fiscals van demanar a la jutge la suspensió de les declaracions d’ahir per estudiar aquest nou informe per evitar futures al·legacions d’indefensió per part dels investigats.En una nota oficial emesa per la Fiscalia de l’Audiència Nacional s’assenyala expressament que la Fiscalia “vetllarà perquè en la nova citació s’adverteixi els investigats que, en cas de no comparèixer en el dia i hora assenyalats sense causa justificada, seran conduïts per la força pública a presència del jutjat”.

D’altra banda, Sànchez i Cuixart van afirmar al sortir de l’Audiència Nacional que no reconeixen el delicte de sedició que els simputa la Fiscalia, ni tampoc la competència de l’òrgan per jutjar-los en tant que no han comès cap irregularitat. Tots dos van rebutjar respondre al fiscal i Sànchez sí que va contestar al seu advocat per deixar clar “la legitimitat d’una mobilització pacífica d’una part important de la ciutadania de Catalunya”.

“No reconeixem cap tipus de delicte en la nostra actuació del 20 de setembre. No hi ha hagut cap acte violent i aquell dia és una prova mes perquè es va actuar sota el principi de no-violència”, va dir per la seua part Cuixart.

El major diu que l’actuació dels Mossos va ser la “correcta”

Trapero va defensar durant la seua declaració davant de la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela que l’actuació dels Mossos per protegir el dispositiu de la Guàrdia Civil a la conselleria d’Economia va ser “correcta i necessària” tenint en compte que no se’ls va avisar amb prou antelació, cosa que va impedir planificar-la i va obligar a adaptar-la “en funció de les circumstàncies”. Així mateix, va negar haver comès cap delicte de sedició, segons va informar en una nota la conselleria d’Interior. “La primera notícia que van tenir els Mossos sobre l’actuació policial de la Guàrdia Civil va arribar a través dels mitjans de comunicació”, afirma la nota sobre el registre, que va provocar protestes que no van ser contingudes, segons la Fiscalia, amb la diligència necessària.