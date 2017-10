La Fiscalia demana de jutjar Sarkozy per corrupció i tràfic d’influències

Sospiten que d’obtenir informació secreta d’un altre sumari que investigava si Liliane Bettencourt, hereva de l’imperi cosmètic L’Oréal, va finançar il·legalment la seua campanya de 2012

La Fiscalía Nacional Financiera ha sol·licitat que l’expresident de Francia Nicolas Sarkozy sigui jutjat per corrupció, tràfic d’influències i violació del secret professional en l’anomenat cas de les escoltes, va indicar el diari "Le Parisien".

La Fiscalia, la petició de la qual haurà de ser validada pels jutges d’instrucció, també va reclamar aquesta setmana que s’asseguin al banc dels acusats del Tribunal Correccional el seu advocat, Thierry Herzog, i l’antic magistrat Gilbert Azibert.

La investigació es va donar per finalitzada el 2016, però diversos recursos han allargat el procés.

El juliol de 2014, Sarkozy va ser imputat en aquest mateix cas per corrupció activa, tràfic d’influències i encobriment de la violació del secret professional.

Els magistrats havien punxat el seu telèfon davant de les sospites que va poder rebre finançament del règim libi de Muamar El Gadafi (1969-2011) durant la campanya que el 2007 li va portar a l’Elisi.

Per casualitat, en aquestes escoltes van descobrir converses entre l’expresident francès i el seu advocat de què es deduïa que provaven d’obtenir, a través d’Azibert, informació secreta d’un altre sumari que investigava si Liliane Bettencourt, hereva de l’imperi cosmètic L’Oréal, va finançar il·legalment la seua campanya de 2012.

Algunes d’aquestes converses van ser publicades en la premsa i deixaven entreveure que Sarkozy estava disposat a ajudar el jutge a obtenir un lloc a Mònaco a canvi que influís en la decisió del Tribunal Suprem sobre el cas Bettencourt.

El març de 2016, el Tribunal Suprem va validar de forma definitiva la gairebé totalitat de les escoltes a l’expresident sobre les quals se sustenta la seua inculpació, la qual cosa va deixar oberta la via per a un possible judici.