La fiscal manté 125 anys per a Correa i rebaixa penes a Bárcenas i López Viejo

EFE Actualitzada 09/10/2017 a les 17:00

El judici de Gürtel encara la seua recta final

© L'empresari Francisco Correa, l'exconseller d'Esports de la Comunitat de Madrid, Alberto López Viejo i l'extresorer del PP Luis Bárcenas.

La fiscal ha mantingut aquest dilluns en el judici del cas Gürtel la seua petició de 125 anys de presó per al presumpte líder de la trama, Francisco Correa, i ha rebaixat les acusacions per delictes fiscals per a l’extresorer del PP Luis Bárcenas i l’exconseller de Madrid Alberto López Viejo. En la sessió d’aquest dilluns la fiscal Concepción Sabadell ha assenyalat que la Fiscalia continua acusant als 37 jutjats, si bé ha rebaixat la petició de pena per a Bárcenas de 42 a 39 anys de presó i a López Viejo de 46 a 39 anys i sis mesos, en retirar-los al primer el delicte contra la Hisenda Pública per l’IRPF del 2009 i al segon els tres delictes fiscals que se li atribuïen. La fiscal ha explicat que l’esmentada rebaixa per a Bárcenas i López Viejo s’ha decidit en consideració a les declaracions dels pèrits durant el judici.



En el seu escrit definitiu la Fiscalia presicisa que des d’almenys l’any 2000 Luis Bárcenas va desenvolupar una d’operativa dirigida a enriquir-se de manera il·lícita intermediant en adjudicacions públiques i apropiant-se de fons del Partit Popular que va ocultar a través d’un entramat financer a Suïssa. Afegeix que va aflorar mitjançant la simulació de diferents operacions comercials i el va destinar a pagaments en efectiu de manera opaca per a la Hisenda Pública.



Segons la Fiscalia, la seua esposa, Rosalía Iglesias, per a qui manté la petició de 24 anys de presó, en connivència amb el seu cònjuge, també va utilitzar aquests procediments per ocultar les seues pròpies rendes i les del seu espòs ingressant una part d’elles en efectiu en comptes de la seua titularitat oberts tant a Espanya com a Suïssa i simulant realitzar alguna venda de quadres.



Agrega que igualment va utilitzar els fons obtinguts pel seu cònjuge de la intermediació en adjudicacions públiques i de l’apropiació de diners del PP per efectuar pagaments en efectiu ocults a Hisenda.



La Fiscalia relaciona que hi va haver almenys pagaments "en efectiu" per part del matrimoni de fons procedents del seu enriquiment il·lícit que totalitzen 533.466 euros entris els anys 2002 i 2010. Precisa que des d’almenys l’any 2000 Luis Bárcenas va emmascarar habitualment la procedència dels seus fons en efectiu com a operacions de compravenda d’obres d’art, igual com ho va fer la seua esposa amb alguns dels seus ingressos i del seu espòs.



D’altra banda, la Fiscalia ha rebaixat la petició de pena per als tres acusats que van confessar els fets en el judici, l’empresari Jacobo Gordon, l’exregidor de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández i el constructor Alfonso García-Pozuelo, el que suposa que cap d’ells no ingressaria a la presó.



En concret a Alfonso García-Pozuelo, expropietari de Constructora Hispànica, per a qui demanava quatre anys i mig de presó, l’ha rebaixat la sol·licitud a dos anys de presó per suborn substituïbles per multa. Jacobo Gordon, exsoci d’Alejandro Agag, el rebaixa de dos anys a cinc mesos la petició de presó per blanqueig de capitals i a Roberto Fernández de dos anys i tres mesos a onze mesos per frau i malversació.



La fiscal manté les peticions de pena per a la resta d’acusats, entre qui destaquen Pablo Crespo (85 anys i sis mesos), exsecretari d’Organització del PP gallec i presumpte número 2 de la xarxa; Álvaro Pérez Alonso "El Bigotis" (5 anys i dos mesos), considerat l’"home a València" de Correa, i José Luis Izquierdo (45 anys i dos mesos), suposat comptable de l’entramat.



Igualment per a l’extresorer de Alianza Popular Ángel Sanchís (8 anys) i per als exalcaldes de les localitats madrilenyes de Majadahonda Guillermo Ortega (50 anys i 10 mesos) i Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (15 anys i 4 mesos), exmarit de l’exministra de Sanidad Ana Mato, a la qual continua atribuint una participació a títol lucratiu igual com al PP.



L’exregidor del PP a Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, que va ser qui va delatar a la trama aportant enregistraments a Correa, se segueix enfrontant així la mateixa pena de 6 anys i 5 mesos de presó. També han exposat avui les seues acusacions l’Advocacia de l’Estat, la Comunitat de Madrid, l’Ajuntament de Madrid, l’Associació d’Advocats Demòcrates per Europa i el PSOE.