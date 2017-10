Santamaría veu "espantats" els independentistes i apel·la a frenar Puigdemont

EFE Actualitzada 09/10/2017 a les 11:45

© La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría. EFE

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, considera que, davant de l’evolució dels esdeveniments, els independentistes estan "dividits" i "espantats", i ha apel·lat a la "gent assenyada" de la Generalitat perquè el seu president, Carles Puigdemont, no faci més passos cap al "precipici".



Sáenz de Santamaría, en una entrevista a la Cope, ha considerat que la manifestació d’ahir a Barcelona en contra dels independentistes va ser "un punt d’inflexió" en el qual la societat civil catalana contrària al projecte sobiranista va ser acompanyada per molts ciutadans d’altres comunitats que es van desplaçar a Barcelona.



La vicepresidenta ha assegurat que el Govern estatal està preparat per fer front a qualsevol decisió que anunciï demà Puigdemont davant del Parlament. "Cal situar-se a tots els escenaris, preveure-los tots, tenir-los tots treballats", ha recalcat després d’explicar que el "fanatisme" de Puigdemont ha anat vacunant davant qualsevol esperança que tornés al seny i la serenitat.



Sáenz de Santamaría ha posat de manifest la divisió existent entre les declaracions de Puigdemont i d’alguns membres del seu partit sobre el que farà. "Divisió hi ha, preocupació hi ha, espantats estan, però ja hem vist molt fanatisme i hem d’estar preparats per a tot", ha insistit abans de fer una crida a la "gent assenyada" de la Generalitat. "Apel·laria a la gent assenyada de la Generalitat, a la gent que en algun partit en aquesta comunitat li queda una resta de democràcia i respecte a la llibertat, perquè no es tirin al precipici", ha subratllat.



Respecte a la possibilitat d’aplicar l’article 155 de la Constitució si Puigdemont declara la independència, s’ha limitat a assenyalar que el Govern prendria en aquest cas totes les mesures que siguin necessàries. "Tot el que fem ha de ser eficaç i efectiu i provocar el menor dany possible. Si a l’altre costat tenim un fanàtic -ha afegit-, a nosaltres ens correspon aportar dosis dobles de seny i sensatesa i un criteri ferm i meditat".



En plantejar-li si recórrer a l’article 155 suposa tancar el Parlament, inhabilitar Puigdemont i assumir la Presidència de Catalunya, la vicepresidenta ha assenyalat que "pot suposar moltes coses". "Fa falta molt criteri polític, molt consens amb la resta de grups i mesurar-lo en criteris d’eficàcia perquè les decisions que adoptem haurien de ser decisions que puguin implantar-se, que tinguin efectes i causin el menor mal possible, i, dins d’aquestes, les que s’han citat, altres de diferents o moltes més, però sempre pensant que es reposi la llei i l’interès general", ha explicat.



Sáenz de Santamaría ha recalcat la conveniència de consens entre els partits constitucionalistes davant de les decisions que calgués adoptar, però ha deixat clar que si Puigdemont declara la independència, "caldrà prendre mesures, i aquesta decisió serà del Govern d’Espanya".



"No sé com redactarà Puigdemont el seu discurs, però si declara la independència unilateral això no produirà efectes, i li correspon al Govern, a través del Senat (amb referència a l’article 155), adoptar les mesures. Estarem -ha dit- molt pendents".