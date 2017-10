El TSJC cedeix a la Policia la custòdia de l'edifici, amb els Mossos sota el seu comandament

Per a "preservar la integritat del Poder Judicial" davant d’una eventual independència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Policia Nacional assumir la custòdia de l’edifici que l’allotja, per la qual cosa els Mossos d’Esquadra que fins ara el vigilaven queden sota el seu comandament, per "preservar la integritat del Poder Judicial" davant d’una eventual independència.

El president del TSJC, Jesús María Barrientos, va dictar divendres passat una ordre per a la custòdia i seguretat del Palau de Justícia que acull l’Alt Tribunal català per la qual, dins de l’edifici i els seus entorns, es despleguin policies nacionals que garanteixin la seua vigilància.

L’objectiu de l’ordre és que la Policia Nacional comparteixi amb els Mossos l’obligació de "preservar la integritat del Poder Judicial i el normal funcionament" del TSJC, així com "la independència de tots els magistrats que l’integren i l’ordinari compliment del seu deures jurisdiccionals".

En la seua ordre, Barrientos recorda que la Llei de Transitorietat Jurídica que va aprovar el Parlament, i que el Constitucional va suspendre després, "vénen a pertorbar invariablement la integritat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de tots els magistrats que la integren, inclòs el seu president, en la mesura que porten a la seua desaparició, per a compromís de la funció jurisdiccional que exerceixen."

Segons han informat a Efe fonts policials, Barrientos ha comunicat avui per separat la seua decisió, al seu despatx a l’edifici de l’Alt Tribunal català, al més gran dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, i al cap superior de la Policia Nacional a Catalunya, Sebastián Trapote.

Amb la seua mesura, que ha comunicat al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i a la jutgessa que investiga el Govern per convocar el referèndum de l’1-O, Barrientos pretén garantir "el normal funcionament del Tribunal Superior de Justícia i l’ordinari compliment dels seus deures judicials per tots els seus integrants".

Barrientos necessita en el seu ordre que la Llei Orgànica del Poder Judicial confereix als jutges potestat per ordenar les diligències que considerin oportunes quan "es considerin inquietats o pertorbats en la seua independència".

Així mateix, recorda que la Llei de Transitorietat Jurídica "regula i desenvolupa un Poder Judicial que ignora la previsió constitucional i les disposicions orgànica reproduïdes" i que, malgrat que el Constitucional ha suspès aquesta norma, "es constata la determinació dels responsables polítics de la Generalitat de fer els passos necessaris per a la seua vigència i aplicació efectiva".

L’escrit també posa de manifest que la Junta de Portaveus i la Taula del Parlament han convocat un ple que inclou com a únic punt de l’ordre del dia la compareixença del president català, Carles Puigdemont, per valorar els resultats del referèndum de l’1-O, suspès pel TC.

"El president de la Generalitat ha fet pública la seua determinació de fer efectives les previsions de l’article 4.4. de la Llei 19/2017 del Parlament, malgrat la suspensió decretada de l’esmentada norma per part del Tribunal Constitucional", subratlla també Barrientos.

Per aquest motiu, ordena que la Policia Nacional desplegui els efectius que consideri necessaris per "preservar la seguretat de l’edifici, el normal funcionament del TSJC i l’ordinari compliment dels seus deures judicials per tots els seus integrants", al costat dels Mossos, "però sota el comandament de qui dirigeixi la unitat" del cos de seguretat estatal.

Agents de la Unitat d’Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional s’han desplegat aquest matí a l’edifici judicial, situat al passeig de Lluís Companys a la Ciutat Comtal, seguint l’ordre del president del TSJC.

Davant l’edifici de l’Alt Tribunal s’han concentrat en els últims mesos milers de persones en diverses convocatòries de les plataformes independentistes per protestar pel judici l’expresident català Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, per la celebració de la consulta del 9 N, o per donar suport als membres sobiranistes de la Taula del Parlament, amb la seua presidenta, Carme Forcadell, al capdavant, investigats per permetre que el ple votés resolucions a favor del procés sobiranista.

L’ordre del TSJC es va dictar el mateix dia en què Trapero va declarar com investigat per un delicte de sedició davant de l’Audiència Nacional, que qüestiona la tasca dels Mossos d’Esquadra pel setge que van patir els agents de l’institut armat en el registre de la seu de la Conselleria d’Economia el passat 20 de setembre.

El president del TSJC ha acordat donar a la Policia Nacional el comandament de la vigilància del seu edifici judicial de forma paral·lela a la investigació que l’Alt Tribunal té oberta al Govern per la convocatòria del referèndum de l’1-O que duu a terme la magistrada de l’alt tribunal català Mercedes Armes.

La magistrada del TSJC va demanar la setmana passada un informe a Diego Pérez de los Cobos, càrrec del Ministeri d’Interior que coordinava el dispositiu per impedir la votació, sobre la tasca de cada cos policial en aquella jornada, després de la qual una vintena de jutjats catalans han obert diligències sobre la "inactivitat" dels Mossos d’Esquadra.