El Govern de l'Estat: "És inadmissible fer una declaració implícita d'independència i suspendre-la"

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 20:32

© Una vista del ple del Parlament aquest dimarts. Govern de la Generalitat

El Govern estatal considera que és inadmissible "fer una declaració implícita d’independència per després deixar-la en suspens de manera explícita", en al·lusió al discurs d’aquesta tarda del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament.

Fonts del Govern han assegurat a Efe que no es pot acceptar donar validesa a la llei del referèndum, que està suspesa pel Tribunal Constitucional, i tampoc no es pot donar com a vàlid el suposat recompte d’un referèndum "fraudulent i il·legal". "Ni de bon tros" donar per descomptat que els catalans han dit que volen independència, han agregat les fonts, que han insistit que no és admissible "fer una declaració implícita d’independència per després deixar-la en suspens de manera explícita".