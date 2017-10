El PDeCAT estudia una independència en diferit i ERC i CUP la preveuen avui

Tremosa diu que es pot declarar i deixar-la en suspens per negociar un referèndum || Esquerra no descarta el diàleg i els cupaires demanen que sigui efectiva

Representants dels partits del bloc sobiranista (el PDeCAT, ERC i la CUP) van coincidir ahir a assenyalar que Puigdemont abordarà avui la declaració de la independència, tot i que van divergir sobre quin podria ser el procediment. En aquest sentit, l’eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa va apuntar la possibilitat de seguir la denominada via eslovena, és a dir, declarar la independència però deixar-la en suspens uns mesos per negociar un referèndum acordat amb Madrid. Tremosa va recordar que, en el cas d’Eslovènia, Sèrbia es va negar a negociar i “al cap de sis mesos, en què l’altra part ni es va asseure a la taula, van començar a caure els reconeixements internacionals” de la independència, va manifestar. Per la seua part, el coordinador dels parlamentaris del PDeCAT a Madrid, Jordi Xuclà, va assenyalar que avui es demanarà “diàleg i mediació de tot tipus”, però, a partir d’aleshores, “fer efectiu” el resultat del referèndum. “Deliberar és arribar a conclusions i les conclusions són bastant evidents”, va afegir. Hores després, fonts del PDeCAT van deixar clar el seu suport “total” al president Carles Puigdemont per declarar la independència al Parlament. Va ser a la tarda, quan seguien les reunions internes per acabar de perfilar el discurs final.

Al seu torn, ERC, l’altre partit de Junts pel Sí, va advocar ahir per “constituir” a partir d’avui una República catalana, democràtica, social i de dret, i fer-ho sense tancar la porta al diàleg amb l’Estat ni a una hipotètica mediació externa. Ho va fer per boca del portaveu, Sergi Sabrià,després d’una reunió de la direcció del partit que no va concretar si Puigdemont pot declarar directament la independència o hi ha d’haver una votació prèvia. “Catalunya i la seua gent s’han guanyat el dret a construir una república independent, democràtica, social i de dret que ens protegeixi en contraposició a un Estat que ens agredeix”, afirmen els republicans. Sabrià va assegurar que avui aquesta premissa “prendrà forma”, i va confiar que tindrà el suport de tots els diputats independentistes i, fins i tot, d’alguns més, sense precisar quins.Esquerra creu que “algú pot tenir vertigen, perquè el que es vol fer no és fàcil”, però que constituir una república és possible, malgrat l’oposició frontal que ha exhibit el Govern central. Sabrià va afirmar que “tan ferm és el compromís amb el resultat de l’1 d’octubre com la voluntat de diàleg”.



JxSí i la CUP boicotejaran les eleccions autonòmiques que convoqui l’Estat si aplica l’article 155

Per la seua part, el diputat de la CUP Benet Salellas va subratllar que confia que Carles Puigdemont proclami la independència al ple. “L’acord polític és aquest”, va sentenciar. Així doncs, va assenyalar que el que hi ha d’haver en el ple és la “constatació que hi va haver un referèndum vinculant amb un resultat efectiu”, de manera que va demanar que immediatament després de la proclamació s’apliqui la llei de Transitorietat Jurídica.

En un altre ordre de coses, JxSí i la CUP haurien pactat que, en cas que l’Estat apliqui l’article 155 i convoqui unes eleccions autonòmiques, les boicotejaran i no els reconeixeran la legitimitat ni el Parlament que en surti escollit, segons van assenyalar ahir fonts de la CUP.