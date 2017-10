Sánchez recolzarà la resposta de Rajoy si es declara la independència

Iceta insta Puigdemont que sigui “patriota” i no proclami una declaració unilateral

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar ahir que encara hi ha temps per buscar una sortida dialogada per a Catalunya, però va avisar que donarà suport a “la resposta constitucional” del president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, si finalment es declara la independència. Ho va dir després de participar en una reunió extraordinària de la comissió executiva del PSC i acompanyat del líder dels socialistes catalans, Miquel Iceta. Ara bé, va subratllar que donar suport a l’estat de dret no significa que defensi el Govern del PP ni les seues polítiques, i per això va reivindicar la reprovació de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, per les càrregues policials per evitar el referèndum de l’1 d’octubre.

També va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que convoqui eleccions “si de veritat estima Catalunya” i no vol que els seus ciutadans s’empobreixin ni que hi hagi fractura social. Per la seua banda, Miquel Iceta va demanar a Carles Puigdemont que sigui “patriota” i no declari la independència quan comparegui avui al ple del Parlament. Així doncs, en cas de declaració unilateral, va assegurar que espera «no haver de tornar a defensar el “Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia”».

El ministre va pronunciar aquestes paraules a l’arribada a la reunió de ministres d’Economia i Finances de l’eurozona (Eurogrup) a Luxemburg.

En l’esmentada trobada, els ministres no van abordar la situació que viu Catalunya i van reiterar que es tracta d’una qüestió “interna” d’Espanya.