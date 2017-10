Sectors de la CUP parlen de "traïció inadmissible" del president Puigdemont

Actualitzada 10/10/2017 a les 20:47

© Puigdemont, aquest dimarts al Parlament EFE

La CUP ha indicat en una primera reacció d’urgència a Twitter al discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "nosaltres, com la gent, avui hem vingut a proclamar la república", mentre que l’organització juvenil Arran parla de "traïció inadmissible" del president. En una entrada al seu perfil oficial a la xarxa social Twitter, la CUP expressa la decepció que li ha provocat que Puigdemont no hagi avalat finalment una declaració d’independència després de l’1-O avui al Parlament i que hagi "suspès" la seua aplicació a l’espera que es produeixi una mediació.



Els diputats de la CUP, que han arribat els últims a l’hemicicle i amb cares de desgrat després del retard d’una hora al començament del ple, han afegit a Twitter una frase pronunciada pel cantant Ovidi Montllor: "El cant guanyarà a la tristesa i l’esperança s’haurà fet gran, per tot arreu parirà, llibertat! Benvinguda República. Guanyarem". Per part de l’organització juvenil d’Arran, que forma part de l’entorn de la CUP, ha anat més lluny en la seua valoració negativa del discurs de Puigdemont i ha afirmat que "estem assistint a una traïció inadmissible. Avui Carles Puigdemont frena el mandat popular clar i rotund del referèndum". "Al Passeig de Sant Joan es respira ràbia i indignació. Milions de persones ferides per a això? No teniu vergonya Junts pel Sí", indica un altre comentari en el perfil de Twitter d’Arran.



Finalment, aquesta mateixa organització juvenil convida a què "ara més que mai fa falta que continuem organitzats per exigir l’aplicació immediata de la independència. Que la prudència no ens faci traïdors!".