Unes 30.000 persones han seguit el discurs de Puigdemont al costat del Parlament

EFE Actualitzada 10/10/2017 a les 20:33

Aplaudiments quan Puigdemont ha assumit el "mandat del poble" i algunes esbroncades quan ha proposat "de suspendre els efectes de la declaració d’independència"

© Una vista de la concentració a l'entorn del Parlament, amb el seguiment del ple mitjançant pantalles gegants EFE

Unes 30.000 persones han seguit en directe la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al Parlament, a dos pantalles gegants de televisió instal·lades al Passeig Lluís Companys de Barcelona, situat als voltants del Parlament, segons dades de la Guàrdia Urbana.



La majoria han acudit responent a la concentració convocada per les entitats independentistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) -que ha encarregat a uns tècnics la instal·lació de les pantalles- i Òmnium Cultural en suport a la declaració unilateral d’independència.



Els concentrats han rebut amb aplaudiments i crits d’alegries les paraules de Puigdemont quan ha afirmat que assumeix el "mandat del poble" perquè Catalunya "es converteixi en un estat independent en forma de república". Tanmateix, hi ha hagut alguna esbroncada quan a continuació ha proposat "de suspendre els efectes de la declaració d’independència per obrir la porta al diàleg".



Al final del discurs de Puigdemont, que ha començat amb una hora de retard al Parlament, centenars de ciutadans han abandonat la zona amb "decepció" ja que esperaven que la declaració d’independència fos efectiva des d’avui.