Carles Puigdemont ajorna la declaració d’independència per facilitar el diàleg

Tot i que assumeix els resultats de l’1-O perquè Catalunya sigui un nou Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assumir ahir al Parlament els resultats de l’1-O i el mandat que “Catalunya es converteixi en un Estat independent en forma de república”. Encara que, tot seguit, va proposar al Parlament que suspengui unes setmanes la declaració per dialogar amb el Govern central.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va assegurar ahir a la compareixença al ple del Parlament que, amb els resultats del referèndum de l’1-O a la mà, Catalunya “s’ha guanyat ser un Estat independent, ser escoltada i respectada”. Va defensar que l’1 d’octubre va suposar “un abans i un després”, i va afirmar que “arribats a aquest moment històric, i com a president de la Generalitat, assumeixo, al presentar-vos els resultats del referèndum davant de tots vostès i davant dels nostres conciutadans, el mandat que el poble de Catalunya es converteixi en un Estat independent en forma de república”.

No obstant, tot seguit va plantejar suspendre la declaració d’independència amb l’objecte del diàleg. Va proposar, en nom seu i en el del Govern, que “el Parlament suspengui els efectes de la declaració d’independència perquè en les properes setmanes emprenguem un diàleg sense el qual no és possible una solució acordada”.

“Creiem fermament que el moment demana no només una desescalada en la tensió, sinó, sobretot, la voluntat clara i compromesa per avançar en les demandes del poble de Catalunya a partir del resultat de l’1 d’octubre; resultats que hem de tenir en compte de manera imprescindible en l’etapa de diàleg que estem disposats a obrir”, va subratllar, i va incidir que han arribat “des de tots els racons del planeta” crides al diàleg i a la mediació, i que és el moment que la Generalitat i el Govern central les atenguin. “Hi ha un prec de diàleg que recorre Europa. Perquè Europa ja se sent interpel·lada sobre els efectes que pot tenir una mala resolució d’aquest conflicte. Totes aquestes veus mereixen ser escoltades i totes ens han demanat que obrim un temps de diàleg i, per responsabilitat i respecte, ho faig”, va assenyalar.

Puigdemont va afirmar que es tracta d’un gest de responsabilitat i generositat per intentar un nou diàleg amb el Govern central. “El conflicte entre Catalunya i Espanya es pot resoldre de manera serena i acordada, i per nosaltres no quedarà”, va assenyalar i, en castellà, es va adreçar a l’Executiu estatal. “Al Govern espanyol li demano que escolti, ja no a nosaltres, si no vol, sinó els que advoquen per la mediació i la comunitat internacional, i els milions de ciutadans de tot Espanya que li demanen que renunciï a la repressió i la imposició”, va dir, i també va sol·licitar a la Unió Europea “que s’impliqui a fons”.

Va defensar la validesa del referèndum malgrat les “porres” que hi va haver contra els ciutadans, en al·lusió a les càrregues policials. “És la primera vegada en la història de les democràcies europees que una jornada electoral es desenvolupa enmig de violents atacs policials contra els votants”, va assenyalar, i va considerar que “l’objectiu no era confiscar urnes i paperetes, era provocar el pànic generalitzat i que la gent, veient les imatges, es quedés a casa”. “Però els va sortir el tret per la culata”, va concloure el president.

El document resa: “Constituïm la República catalana com a Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i social”, disposa l’entrada en vigor de la llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República i inicia el procés constituent. Afirma “la voluntat d’obrir negociacions amb l’Estat espanyol, sense condicionants previs, dirigides a establir una col·laboració en benefici de les dos parts”, i posen en coneixement de la comunitat internacional la constitució de la República i apel·len a reconèixer-la.

Insta, així mateix, el Govern a “adoptar les mesures necessàries per fer possible la plena efectivitat d’aquesta declaració”.

Firmada la declaració per a la República catalana

Carles Puigdemont, el seu Govern i els diputats de Junts pel Sí (inclosa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell) i de la CUP van firmar ahir a la nit al Parlament una “declaració dels representants de Catalunya” amb la voluntat d’una futura independència. Els signants ho fan en qualitat de “representants de Catalunya”.