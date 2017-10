Rajoy dóna cinc dies a Puigdemont perquè confirmi si ha declarat la independència

EFE Actualitzada 11/10/2017 a les 18:55

En el cas d'una resposta afirmativa, el Govern espanyol fixa un segon termini, fins dijous, perquè rectifiqui i eviti l'aplicació de l'article 155

© Rajoy, al Congrés dels Diputats. Congreso de los Diputados

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha desitjat aquest dimecres "ferventment" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, encerti en la seua resposta al requeriment que li ha enviat l’Executiu a l’empara de l’article 155 i li ha advertit que no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència. Rajoy ha fet aquestes consideracions en la seua compareixença davant el ple del Congrés per informar sobre la situació a Catalunya. En aquest sentit, el Govern espanyol, en el requeriment que activa l'article 155 de la Constitució, dóna cinc dies al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè confirmi si ha declarat la independència de Catalunya i fixa un segon termini, fins dijous, perquè rectifiqui i eviti així la seva aplicació.



Ha recordat que ha estat el Consell de Ministres el que, en una reunió extraordinària feta avui, ha decidit enviar aquest requeriment a Puigdemont i ha precisat que, de la seua resposta, dependrà "el futur dels esdeveniments en els propers dies". "A la seua mà està -ha dit- tornar a la legalitat i restablir la normalitat institucional, com tothom li està demanant, o prolongar un període d’inestabilitat, tensions i fallida de la convivència a Catalunya". I veu arribada l’hora de "posar fi a aquest esquinç|dolença i fer-ho amb serenitat, amb prudència i amb l’objectiu últim de recuperar la convivencia·.



Per a Rajoy, el que està succeint a Catalunya és un qüestionament sense precedents als eixos sobre els quals se sustenta una societat democràtica: llibertat, pluralitat i legalitat. "Els governants de Catalunya han utilitzat la seua posició institucional per perpetrar un atac deslleial i molt perillós contra la nostra Constitución, la unitat d’Espanya, el mateix|propi Estatut i, el que és pitjor, contra la convivència pacífica entre ciutadans", ha afegit.



Rajoy ha assegurat que escoltarà amb molta atenció les propostes que li vulguin realitzar altres partits perquè tothom considera que ha de contribuir a mitigar el desassossec defensant les normes de convivència, i ha ratificat el seu compromís de perseverar en la unitat dels demòcrates.



Després de repassar diversos esdeveniments ocorreguts en els últims anys entorn del debat català, ha ressaltat que a tota hora s’ha mostrat obert al diàleg. "Els governants de Catalunya no poden al·legar que no es va dialogar amb ells perquè és fals", ha afegit abans de recordar que Catalunya ha tingut accés a gairebé 70.000 milions d’euros en mecanismes de liquiditat. I ha ressaltat que no es pot acceptar sota l’aparença de diàleg una imposició unilateral de punts de vista ni negociar sobre la titularitat de la sobirania nacional. Una cosa que ha dit que han de tenir en compte els "mediadors" que s’han ofert durant aquests dies i els que ha demanat Puigdemont perquè "no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la legalitat". Amb tot, veu possible dialogar sobre assumptes com la quantitat o qualitat dels serveis públics o el perfeccionament de l’autogovern.

Fins i tot, ha dit, es pot parlar de la reforma de la Constitució, però només a través dels procediments previstos per a això.



El president del Govern ha lamentat que l’1 d’octubre el Govern català incomplís la llei, les sentències dels tribunals i la seua pròpia legalitat, i "revoltés els carrers per simular una legitimitat democràtica de què mancaven les seues decisions". En aquesta línia, ha considerat que el desordre, la divisió entre catalans i la fugida d’empreses no són més que "dramàtiques conseqüències de la violació de la llei". Cap suposat resultat del referèndum il·legal no creu que pot ser esgrimit com a argument per legitimar cap decisió política. Ha subratllat que cap país del món no s’ha pres mínimament seriosament l’1-O i ha explicat que l’Estat va actuar aquell dia protegint els drets de tots, moment que ha aprofitat per agrair la tasca de jutges, fiscals, Policia i Guàrdia Civil. "A ningú no li pot agradar el que va ocórrer|passar l’1 d’octubre. Ningú no pot sentir-se feliç o satisfet. Ni de la imatge de Catalunya ni de la farsa de les votacions, ni de les bastes manipulacions que es aquell dia es van abocar|vessar contra Policia i Guàrdia Civil", ha afegit.



El president del Govern ha recalcat que és una falsedat el "mantra" que votar és democràcia, ja que ha precisat que no ho és votar contra la democràcia o votar al marge d’ella, com creu que va ocórrer|passar l’1 d’octubre. Per a ell, l’independentisme està a punt de malmetre la millor època de Catalunya en tota la seua història, i a les greus conseqüències que creu que ja hi està havent, ha vaticinat que seguiran altres de pitjors mentre no es restableixi l’ordre, la seguretat jurídica i l’imperi de la llei.



En aquest camí ha destacat el paper que pot jugar el "catalanisme pactista i integrador que ha donat a Catalunya els seus millors moments".