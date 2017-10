Sánchez i Rajoy pacten obrir la reforma constitucional d'aquí a sis mesos

EFE Actualitzada 11/10/2017 a les 13:38

El líder del PSOE donarà suport a Rajoy en la seua "resposta constitucional" davant del desafiament català

© Pedro Sánchez, en roda de premsa aquest dimecres. EFE

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que ahir a la nit va acordar amb el president del Govern, Mariano Rajoy, obrir en sis mesos la reforma constitucional una vegada que es tanqui la comissió parlamentària que estudia la modificació del sistema territorial.



En roda de premsa després de la reunió de l’Executiva Federal del PSOE, Sánchez ha explicat que el seu acord amb Rajoy inclou que la comissió parlamentària sobre el model autonòmic proposada pels socialistes al Congrés es posi en marxa com més aviat millor i que tingui una durada de sis mesos. I que, després, s’obri el debat per a la reforma de la Constitució, ha afegit Sánchez, que ha explicat que el PSOE recolzarà a Rajoy en la seua "resposta constitucional" davant del desafiament dels independentistes catalans.



En aquest sentit, Sánchez ha instat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aclareixi "negre sobre blanc" si ahir va realitzar una declaració d’independència al Parlament, amb la qual cosa "acompanya" el president del Govern, Mariano Rajoy, en el seu requeriment.



El líder del PSOE ha afirmat que sempre estarà "en la resposta mesurada i proporcional per solucionar aquesta crisi" per la qual cosa "comparteix" amb el Govern "la necessitat que Puigdemont aclareixi exactament què va voler dir ahir".