Sánchez recolza el que faci Rajoy a canvi de reformar la Constitució

El socialista no descarta que el Govern central no hagi de materialitzar l’amenaça

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que ha acordat amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, obrir el 2018 al Congrés dels Diputats el debat per a la reforma de la Constitució. Així, la comissió parlamentària treballarà durant sis mesos i, posteriorment, s’obrirà un debat per a la reforma de la Carta Magna.

Per la seua part, els socialistes es van comprometre amb Rajoy a donar-li suport en l’aplicació de l’article 155 a Catalunya si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no fa marxa enrere de forma clara en els seus plans de constituir una República catalana independent.



El PSOE convida Carles Puigdemont a anar al Congrés a explicar el seu projecte

Sánchez va explicar que considera “evident” que el Govern central ha activat la via prevista a l’article 155, que no equival a pressuposar que s’hagi d’aplicar, una cosa que serà només “responsabilitat” de Puigdemont.

El socialista va compartir amb Rajoy la “interpretació” que té la seua formació sobre aquest article, que permet al Govern adoptar totes les mesures per forçar les autoritats d’una autonomia a complir la llei, i es va mostrar segur que Rajoy la tindrà en compte a l’hora d’actuar.

Per la seua banda, la portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Margarita Robles, va convidar tots els partits i també Puigdemont a anar a la Cambra Baixa per explicar el seu projecte en la comissió parlamentària que servirà de base per a una futura reforma de la Constitució. “És el moment de la política i la política es fa al Parlament”, va assegurar Robles.

La socialista va indicar que el president de la Generalitat de Catalunya pot comparèixer a la comissió del model territorial que es constituirà de manera imminent per exposar els seus plantejaments, fins i tot la seua petició de referèndum pactat, que requeriria una reforma de la Constitució.

D’altra banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va agrair “la prudència i la mesura” amb què va actuar Rajoy i va dir que espera que la resposta de Puigdemont estigui a la mateixa altura. El socialista català també va celebrar l’“acord històric” per obrir el debat de la reforma constitucional.

A més, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va apostar per celebrar com més aviat millor eleccions a Catalunya per desencallar la situació actual: “Puigdemont està cada vegada més sol. La legislatura s’ha acabat.”