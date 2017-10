Almenys 531 empreses han traslladat el seu domicili social des del referèndum de l'1-O

EFE / Redacció Actualitzada 13/10/2017 a les 18:16

Segons dades del Col·legi de Registradors

© La seu del grup editorial Planeta EFE

Almenys 531 empreses han traslladat el seu domicili social de Catalunya a altres punts de l'Estat espanyol des del referèndum del passat 1 d’octubre, la major part -524 societats- entre els dies 9 i 11, segons dades del Col·legi de Registradors d’Espanya. El nombre pot ser superior perquè la xifra de l’11 d’octubre, l’últim dia disponible, inclou dades de Barcelona i Girona, però no de Tarragona i Lleida.



En sentit contrari, des del 2 d’octubre han traslladat el seu domicili social a Catalunya 22 empreses, la qual cosa deixa un saldo negatiu de 509.



El major nombre de sortides -212 empreses- es va produir el dia 9 d’octubre, jornada prèvia a la sessió del Parlament en la qual s’esperava la declaració d’independència. El 10 d’octubre es van registrar 177 trasllats de seu, mentre que l’11 d’octubre se’n van comptabilitzar 135, encara que per a aquell dia només hi ha dades de Barcelona i Girona. En els dies previs, els canvis de seu van ser molt reduïts: un trasllat el 3 d’octubre; dos, el 5 d’octubre; i quatre, el 6 d’octubre.



La immensa majoria de les companyies que han traslladat el domicili de Catalunya, 501 de 531, tenia la seua seu social a Barcelona, segons les dades del Col·legi de Registradors.