El Col·legi de Metges denuncia que es posi en dubte la professionalitat i independència arran dels ferits de l'1-O

REDACCIÓ Actualitzada 13/10/2017 a les 11:15

El president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), Josep Vilaplana, recorda que els metges actuen sota el Codi de Deontologia per atendre i diagnosticar pacients i manifesta que, amb més o menys gravetat, l’1 d’octubre hi va haver persones ferides a Catalunya.

© Un ferit molt greu a la Mariola

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya denuncia, a través d'un comunicat a la seva web, que es posi en dubte la professionalitat i independència a l'hora de certificar els ferits el dia 1 d'octubre davant les informacions aparegudes en alguns mitjans de comunicació. El president del Consell, Josep Vilaplana, assegura que “els metges catalans van certificar el que van veure”.



En nom de tots els col·legis de metges catalans, Vilaplana denuncia que “no es pot posar en dubte la professionalitat i independència dels metges a l’hora de certificar els ferits el dia del referèndum perquè recorda que els metges actuen sota un codi deontològic per atendre i diagnosticar pacients”. El president manifesta que “l’1 d’octubre hi va haver persones ferides a Catalunya, amb lesions més o menys greus, però ferides”.



Segons Vilaplana, “independentment del nombre concret de ferits de més o menys gravetat, la qüestió a plantejar-se és si la repressió policial duta a terme pel Govern Espanyol és la resposta adequada per part d’un estat democràtic i del segle XXI”.



Finalment, informa que aquestes informacions no contrastades i sense citar fonts que alguns mitjans han publicat seran trameses al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Igualment, s’ha encarregat als serveis jurídics del CCMC que avaluïn les possibles accions legals a emprendre.