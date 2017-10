El Govern assegura que no acceptarà una resposta ambigua de Puigdemont

EFE Actualitzada 13/10/2017 a les 19:05

Avisa que si el president de la Generalitat transcriu les seues paraules de dimarts davant del Parlament s’aplicarà la segona fase de l’article 155 de la Constitució

© Puigdemont, el passat dimarts, al Parlament Generalitat de Catalunya

El Govern estatal no acceptarà una resposta ambigua del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment que expliqui si va declarar o no la independència de Catalunya, i si optés per aquesta falta de claredat, aplicaria la segona fase de l’article 155 de la Constitució. A tres dies del termini donat a Puigdemont perquè contesti, el cap de l’Executiu, Mariano Rajoy, ha presidit una reunió del Consell de Ministres en la qual el Govern ha instat el president de la Generalitat que respongui de forma clara i li ha advertit que la seua actuació pot portar Catalunya a la recessió i a revisar a la baixa la previsió de creixement econòmic d’Espanya per a 2018.



En relació amb el requeriment que li ha enviat, el Govern ha recalcat que es tracta d’"una pregunta senzilla per acabar amb un problema complex" perquè es tracta només de respondre sí o no. Ha estat la vicepresidenta qui, en la conferència de premsa posterior a la reunió del Gabinet (el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, no ha comparegut per assumptes familiars) ha subratllat que Puigdemont encara té l’oportunitat de recuperar la normalitat institucional i posar fi a la inestabilitat. Ho farà, ha explicat, si abans que expiri el termini que li ha donat el Govern (les deu del matí del dilluns 16 d’octubre) assegura que no ha declarat la independència de Catalunya.



I l’Executiu no acceptarà respostes ambigües, com podria ser, per exemple, que Puigdemont contestés enviant al Govern la transcripció de les seues paraules de dimarts davant del Parlament, on va dir que assumia el "mandat del poble" perquè "Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república", però, tot seguit, va proposar de "suspendre els efectes de la declaració d’independència" per obrir la porta al diàleg. "Això no val", han advertit fonts del Govern, que han precisat que amb aquesta resposta activaria la segona fase de l’article 155 de la Constitució. Per tant, es mantindria en vigor el segon termini donat a Puigdemont, fins les 10:00 hores de dijous dia 19, perquè rectifiqui la seua posició i torni a la legalitat.



En cas de no fer-ho, l’Executiu seguiria endavant a partir de llavors amb els passos previstos per a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució i decidiria les mesures que es proposa d’aplicar i que haurien de ser aprovades per majoria absoluta al Senat.

Però el Govern insisteix que, de moment, cal esperar a conèixer la resposta que ha de donar abans de les 10.00 hores de dilluns el president de la Generalitat. "En aquest cap de setmana de reflexió, amb pont pel mig, té la capacitat per restaurar la convivència entre els catalans", ha assenyalat. Sáenz de Santamaría no ha volgut anticipar les mesures que es poden posar en marxa si s’aplica finalment l’article 155 del text constitucional. "Anem pas a pas. Està a la seua mà evitar actuacions posteriors, depèn de la seua voluntat i té un marge ampli per poder evitar actuacions posteriors", ha dit referint-se a Puigdemont. I l'ha citat perquè deixi de "dividir i empobrir" els catalans, després de posar èmfasi que l’envit secessionista està posant en risc la recuperació econòmica i la creació d’ocupació a la regió, tal com reflecteix l’"aturada" de la inversió i la "caiguda dramàtica" de les reserves turístiques a Catalunya. "La Generalitat està creant totes les condicions per sumir Catalunya en una profunda recessió", ha advertit.



En aquest context econòmic, la vicepresidenta ha informat que, si no se soluciona aviat la situació a Catalunya, el Govern abaixarà la previsió de creixement econòmic d’Espanya per a 2018, que actualment està en el 2,6 per cent. Sáenz de Santamaría ha demanat a Puigdemont que torni a l’ordre constitucional i estatutari i acudeixi al Congrés a exposar les seues propostes, perquè allà ha dit que és on són els "mediadors", amb referència als diputats elegits pels ciutadans.



Dins de la llei i en el marc del Congrés "hi ha un diàleg a la seua disposició", ha reblat Sáenz de Santamaría, que ha recordat que ben aviat començarà els seus treballs la comissió parlamentària per a l’estudi i la modernització de l’Estat autonòmic, prèvia a la reforma constitucional pactada amb el PSOE. Ha posat de relleu així mateix el grau de consens amb aquest partit, amb el qual el Govern ha mantingut en les últimes setmanes un "contacte molt proper". I sobre l'abast de la reforma constitucional, s’ha limitat a indicar que el PP portarà les seues propostes, com la resta de partits, i treballarà per aconseguir el consens més gran.