© Creix la pressió sobiranista perquè Puigdemont activi la independència

ERC, la CUP i els joves del PDeCAT li demanen que digui a Rajoy que està declarada

ERC, la CUP i fins i tot sectors del PDeCAT es van sumar ahir a la demanda formulada per l’ANC al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per tal que apliqui la declaració d’independència de Catalunya que va deixar en suspens dimarts al Parlament, després que el Govern central hagi deixat clar que rebutja qualsevol mediació.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va mantenir ahir reunions durant tot el dia al Palau de la Generalitat amb els consellers, dirigents del PDeCAT, ERC, la CUP, l’ANC i Òmnium per preparar la resposta al requeriment del Govern central per tal que aclareixi si va declarar o no la independència de Catalunya. El termini per fer-ho acaba dilluns i, després que el Govern de Mariano Rajoy hagi deixat clar que no acceptarà cap mediació ni tampoc cap diàleg que no passi per acceptar el marc de la Constitució, a mesura que passen les hores, creixen les pressions de partits i entitats sobiranistes a Puigdemont perquè activi la declaració d’independència que va deixar en suspens dimarts per possibilitar una mediació.

Primer va ser l’ANC, que dijous va demanar que s’activi la DUI, i ahir es van afegir a aquesta postura, amb diversos matisos, ERC, la CUP i membres del PDeCAT. Esquerra, membre del Govern i de JxSí, va afirmar per boca del portaveu, Sergi Sabrià, que Puigdemont ha de contestar a Rajoy assegurant que la independència “està declarada”. Sabrià va insistir que, per a Esquerra, la independència està “clarament” declarada i que, si algú no ho vol entendre, l’hi explicaran “més clar”. Aquest matí, Oriol Junqueras, líder d’ERC, farà una intervenció pública al consell nacional del partit. Per la seua part, la CUP va fer públic que ha enviat una carta a Puigdemont en la qual li reclama que respongui a Rajoy que s’ha proclamat la República catalana. “Si pretenen continuar aplicant l’article 155, amenaçar-nos i emmordassar-nos, que ho facin amb la República ja proclamada”, subratlla la missiva. Sectors del PDeCAT també defensen aquesta via, a diferència d’Artur Mas (vegeu el desglossament). Uns en privat i d’altres públicament, com la JNC, la branca juvenil, que va donar suport a Puigdemont alhora que va demanar que s’activi la independència, si l’oferta de diàleg és resposta amb “un atac a les institucions catalanes”.

Segons diverses fonts, Puigdemont no tenia previst decidir ahir, sinó que ho farà després d’escoltar tots els representants sobiranistes i no contestarà a Rajoy fins al mateix dilluns.

L’expresident de la Generalitat, Artur Mas, va advertir ahir al matí que ni la CUP ni l’ANC presideixen el Govern català i que qui ha de decidir com respon al requeriment del Govern central és Puigdemont. Mas es va manifestar en aquest sentit a TV3, després que la CUP fes pública la seua carta a Puigdemont en la qual li demana la proclamació de la República catalana, de la mateixa manera que va fer dijous l’ANC. “Cadascú fa el seu paper, però cap presideix el Govern. Cadascú pressionarà, però hi ha un Govern i un president que han de prendre les decisions. Qui decideix és el Govern”, va subratllar.

Mas va admetre que la convocatòria d’eleccions a Catalunya es va plantejar en algun moment com una opció possible i es va mostrar convençut que aquestes acabaran arribant, però va precisar que la principal “batalla” del Govern és aconseguir que siguin de caràcter constituent. En aquest sentit, va indicar que hi ha un “factor nou” que va evidenciar l’1-O: “La violència de l’Estat”, que podria tornar a repetir-se. “Són capaços”, va afirmar. D’altra banda, va negar que hagi plantejat presentar-se ell mateix a unes eleccions, encara que sí que li agradaria exercir un càrrec de representació a l’exterior en una República catalana, lluny de les funcions executives. “Si creiem que la independència és simplement proclamar la república, és que no coneixem la realitat”, va sentenciar, i va afegir que Catalunya s’enfronta a un os dur de rosegar i que costa molt incidir en l’opinió internacional. Així mateix, va demanar que no es qüestioni el compromís dels líders sobiranistes, perquè s’enfronten a penes de presó, inhabilitacions i multes, i va considerar que els terminis “no són la millor companyia, perquè posen molta exigència”.