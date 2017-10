L’impuls a la independència, clau per forçar el diàleg, segons Junqueras

Advoca per la confiança i la unitat d’acció per culminar el camí de la república

Quan només queden hores perquè el president Carles Puigdemont hagi de respondre a Madrid si va declarar o no la independència dimarts, es multipliquen les opinions i pressions sobre la qüestió. El vicepresident, Oriol Junqueras, va defensar ahir que l’impuls a la independència és la clau per forçar el diàleg i va fer una crida a la unitat sobiranista.

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va defensar la “unitat” de les forces independentistes i la “confiança” en Carles Puigdemont per “culminar el camí” cap a la declaració de la independència. Va fer aquesta apel·lació en el discurs d’obertura de la reunió del consell nacional d’ERC, que ahir va ser multitudinària perquè hi assistien 220 dels 270 consellers nacionals. Junqueras no es va pronunciar sobre quan creu que hauria de ser aprovada, per part del Parlament, la declaració d’independència, després que el president la deixés en suspens dimarts.

Segons Junqueras, la unitat de l’independentisme ha estat determinant per haver arribat fins a l’actual moment i per haver fet possible “el referèndum de l’1 d’octubre, malgrat ser perseguit per tots els mitjans per part de l’Estat espanyol”.

En aquesta línia, va reclamar “confiar en nosaltres mateixos” i en el president “per complir el mandat de les eleccions del 27 de setembre del 2015 i del referèndum de l’1 d’octubre, que és declarar la República catalana”. Va coincidir amb Puigdemont que s’ha de continuar apostant per la via del “diàleg” i la “mediació” com la “millor manera” per aconseguir la República catalana, tot i admetre que el Govern espanyol “es nega” a negociar. En aquest context, va voler deixar clar el seu “compromís inequívoc i absolut de complir el mandat de l’1 d’octubre”. “És important evidenciar davant els ulls del món qui vol dialogar i qui s’hi nega, qui demana mediació i qui la rebutja, perquè això ens reforça de cara al món i ens dóna més arguments per continuar superant obstacles”, va explicar.

Junqueras va criticar que el PSC, que el 2010 es manifestava contra la retallada de l’Estatut per part del Tribunal Constitucional i defensava que “Catalunya tenia el dret a decidir el seu futur”, ara aposti perquè sigui el PP qui ha de decidir, segons el líder d’ERC. Així, va arremetre contra el fet que la posició dels socialistes i la dels populars no es distingeixi, va dir, “respecte a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució”. En aquest punt, el líder dels republicans es va mostrar rotund al descartar qualsevol suport a una reforma constitucional.

Lleida

Totes les mirades estan posades en el president Carles Puigdemont, que a penes en unes hores, com a màxim, a les deu del matí de demà dilluns, hauria de respondre al requeriment del Govern central sobre si dimarts passat va proclamar o no la independència de Catalunya, encara que tot seguit advoqués per la seua suspensió per propiciar el diàleg.

Formacions independentistes, com la CUP, Demòcrates de Catalunya i l’ANC, així com un sector del PDeCAT, mantenien ahir la pressió sobre el president perquè declari la independència, mentre que Esquerra Republicana reitera el seu suport a Puigdemont.

Per la seua part, des de Madrid, s’insisteix en l’amenaça d’aplicar l’article 155 de la Constitució, i fins i tot el popular Xavier García Albiol arriba a especular amb la possible intervenció dels Mossos d’Esquadra i de l’educació a Catalunya. Tot això mentre, des del món de l’economia, les pressions arriben per part de grans empreses i lobbies, acompanyades pel degoteig de canvis de seus socials i també fiscals no només de grans companyies, sinó també de petites i mitjanes.

Els posicionaments favorables de formacions independentistes a la possibilitat que Puigdemont aixequi la suspensió de la declaració d’independència s’han estès en les últimes hores a sectors que integren la coalició que governa la Generalitat, Junts pel Sí (JxSí), amb pronunciaments com els de Demòcrates de Catalunya (DC) i un manifest d’una quarantena de militants del PDeCAT.

Però la decisió final es manté en mans d’un Carles Puigdemont que ha mantingut al llarg dels últims dies intensos contactes no només amb consellers del seu Executiu, sinó també amb altres actors del procés sobiranista.

El que està clar és que esperem el que es presenta com un dilluns decisiu. Dir que la declaració d’independència després de l’1-O és un fet es traduirà en l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, per a la qual cosa Mariano Rajoy compta amb el suport del PSOE i de Ciutadans. Una altra possibilitat és que Puigdemont es tregui un moviment de la màniga amb el qual intenti descol·locar, una vegada més, Madrid i forçar la negociació i l’acceptació d’un mediador.

La CUP exigeix confirmar ja la via unilateral

La CUP exigeix a Puigdemont que doni una resposta “nítidament afirmativa” al requeriment del Govern central sobre si dimarts es va declarar la independència i reclama que s’acompanyi d’un “acte de solemnitat” de proclamació de la República catalana. La portaveu del secretariat nacional, Núria Gibert, dóna per “impossible” el diàleg amb Madrid i per “esgotat” el termini d’un mes que havia donat al Govern.