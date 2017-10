Puigdemont diu que contestarà "amb fermesa i democràcia" a Rajoy

Denuncia que el govern central encara avui no ha tractat amb respecte la memòria de Companys

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest matí, en l'homenatge a Companys que s'ha fet a Montjuïc amb motiu del 77 aniversari del seu afusellament, que demà contestarà al requerimient de Rajoy "amb pau, fermesa i democràcia". Puigdemont ha de contestar demà si dimarts passat va declarar o no la independència de Catalunya. Si diu que sí, Rajoy aplicarà l'article 155, que suspendrà l'autogovern. Puigdemont ha lamentat que el govern central encara avui no ha tractat com es mereix la memòria de Companys, i ha recordat que el PP s'ha manifestat a Barcelona "amb persones que duien la mà alçada".

Mentrestant, continuen les pressions independentistes perquè Puigdemont aixequi la suspensió dels efectes de la declaració d'independència. La CUP ha dit avui que només es pot negociar amb l'Estat si s'ha declarat la DUI i ha advertit el govern que ha de tenir garantides qüestions bàsiques en la independència com el control del territori. L'ANC, per la seva banda, no descarta que el seu president, Jordi Sánchez, sigui empresonat preventivament demà pel jutge de l'Audiència Nacional.