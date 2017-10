Iceta i Ros veuen "desproporcionat" la presó dels líders d'ANC i Òmnium

A twitter

El primer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, ha considerat "desproporcionada" la decisió de la jutgessa d’enviar a presó els líders de l’ANC i d’Òmnium, opinió que ha coincidit amb la de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros.

La jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha enviat a presó sense fiança per sedició al president de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i al d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per "promoure" el setge a la Guàrdia Civil el 20 de setembre durant una operació per impedir l’1-O.

En el seu compte oficial de Twitter, el líder del PSC ha escrit: "La decisió de la jutgessa ens sembla desproporcionada. El 23.09 ja critiquem que s’acusés de 'sedició' Jordi Sànchez i Jordi Cuixart".