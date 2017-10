La jutgessa deixa en llibertat Trapero amb mesures cautelars

EFE Actualitzada 16/10/2017 a les 18:57

El major dels Mossos haurà de comparèixer quinzenalment i li ha estat retirat el passaport

© Trapero, a la seua arribada aquest dilluns a l'Audiència Nacional EFE

La jutgessa de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha deixat en llibertat el major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, amb compareixences quinzenals, la retirada del passaport i la prohibició de sortir d’Espanya, després que la Fiscalia hagi demanat presó incondicional, segons fonts jurídiques.



Lamela ha acordat aquesta decisió després de prendre declaració a Trapero durant gairebé dos hores com a investigat per sedició i encara que rebutja la petició del Ministeri Públic, adverteix el major dels Mossos que en cas d’incomplir alguna de les cautelars podria agreujar les mesures imposades.



Es tracta de les mateixes mesures cautelars que ha acordat hores abans per a la intendenta dels Mossos Teresa Laplana, per a qui la Fiscalia havia demanat presó eludible sota fiança de 40.000 euros.