Madrid: “Només una resposta clara i senzilla evitarà el 155”

Zapatero insta Puigdemont a rectificar, que “no és rendir-se” || Cs creu que és l’hora de prendre decisions i aplicar l’article

El Govern de Mariano Rajoy va advertir ahir al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que està “obligat a oferir una resposta clara i senzilla” al requeriment de dimecres passat i “en els termes en els quals se li ha formulat”, i només així podrà evitar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució.

Segons fonts del Govern, qualsevol “altre tipus de resposta” del president català, com ara “una carta o la simple reiteració del seu discurs”, no evitarà l’aplicació de l’article 155.



Maroto va apel·lar al seny per advertir Puigdemont que “una retirada a temps és una victòria”

A més, l’Executiu de Rajoy va insistir a reclamar a Puigdemont una resposta que posi “fi a la tensió dels últims dies i recuperar la convivència, així com el marc legal previ a qualsevol diàleg polític”, van assenyalar aquestes fonts.

En aquest sentit, el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va demanar a Puigdemont que no traeixi Catalunya i “escolti” els seus ciutadans, i digui “amb claredat” que dimarts “no va declarar la independència” per poder així atendre l’oferta del Govern d’Espanya per establir un “diàleg” en el marc del Congrés dels Diputats.

Per la seua banda, el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va assegurar que la “prioritat” del Govern és “intentar” que el president de la Generalitat “reflexioni i torni al si de la normalitat institucional, per la qual cosa li va demanar “fets reals i sincers” i no paraules buides que sonin bé.

El vicesecretari de Política Social i Institucional del Partit Popular, Javier Maroto, va apel·lar al seny català per advertir Puigdemont que “de vegades una retirada a temps és una victòria”.

Per la seua banda, l’expresident del Govern central José Luis Rodríguez Zapatero va instar el líder català a rectificar, que “no és rendir-se”, i a construir també un nou model de convivència basat en el “respecte mutu”.

La portaveu del grup municipal de Ciutadans a l’ajuntament de Madrid, Begoña Villacis, va manifestar que “és l’hora de prendre decisions” i que “s’apliqui l’article 155 que faciliti unes eleccions a Catalunya”.