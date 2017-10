Un septuagenari de Vigo, quarta víctima mortal dels incendis forestals

EFE Actualitzada 16/10/2017 a les 13:10

Continuen actius 32 focs a Galícia, 17 amb risc per a la població

© La furgoneta de dos víctimes dels incendis, a la zona de Chandebrito a Nigrán (Pontevedra) EFE

Un home de 70 anys va morir diumenge a la nit després de tenir una caiguda quan intentava apagar un foc en la parròquia de San Andrés de Comesaña, a la ciutat de Pontevedra de Vigo, segons han informat aquest dilluns fonts sanitàries. L’home va ser atès i traslladat en una ambulància medicalitzada fins l’hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, on ja va arribar sense vida. Aquesta és la quarta víctima mortal relacionada amb els incendis forestals que arrasen Galícia, després de la mort de dos dones d’avançada edat a Nigrán (Pontevedra) i d’un home al municipi d’Orense de Carballeda de Avia.



Un total de 32 incendis forestals segueixen actius a Galícia, dels quals 17 es troben en situació dos, de risc real per a nuclis poblats, segons l’últim informe de la Consellería de Medi Rural de la Xunta. En aquests moments estan estabilitzats quatre incendis i onze, controlats.



A la província de Lugo, els incendis amb risc per a la població són els de la parròquia d’Anxeriz, a Friol; la parròquia de Chavaga, a Monforte de Lemos; la parròquia de Cangas, a Pantón; i a Noceda i Donís, a Cervantes, en plena reserva de la biosfera d’Os Ancares.



A Ourense viuen la situació dos un incendi a San Cristovo de Cea, a Oseira, per proximitat a Pieles; un altre a Baños de Molgas, a Betán, per proximitat a Nevoeiro; a Chandrexa de Queixa, a Chaveán, per proximitat a Vilamaior, al municipi veí de Castro Caldelas; en Paderne de Allariz, en la parròquia de Cantoña; a Lobios, a Araúxo; i a Paradellas, a Parades de Sil.



A Pontevedra hi ha sis incendis en situació dos, amb el de Ponteareas, que va començar a Padróns, com el més important després d’estendre’s als municipis de Redondela, Soutomaior i Pazos de Borbén -on és el risc a Nespereira-, amb 1.500 hectàrees de superfície. Els focs de Salvaterra de Miño, a Pesqueiras, proper a Castelo; Gondomar, a Morgadáns, pròxim a aquest mateix nucli; As Neves, parròquia homònima, al costat de Paredes; i Baiona, a Baíñas, proper a aquesta població; també estan en situació de risc real per a la població. A aquests s’uneix l’incendi de Nigrán, a Parada, on ja hi ha hagut dos víctimes mortals, mortes quan viatjaven en una furgoneta que ha estat pastura de les flames.