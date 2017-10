La Fiscalia demanarà d'ampliar la investigació a Trapero per sedició a l'1-O

La titular d’aquest jutjat, Carmen Lamela, va deixar ahir en llibertat a Trapero perquè la Fiscalia no havia ampliat la seua denúncia l’1-O

La Fiscalia de l’Audiència Nacional sol·licitarà ampliar la investigació per sedició sobre el setge a la Guàrdia Civil el 20 de setembre als fets ocorreguts amb motiu de la celebració del referèndum de l’1-O, en la causa en la qual hi ha imputat el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero.

Segons han informat fonts fiscals, el ministeri públic té previst presentar un nou informe o bé ampliar la denúncia que tramita el jutjat d’instrucció número 3 de l’Audiència Nacional, que ahir va acordar l’ingrés a presó del líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez; i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

La titular d’aquest jutjat, Carmen Lamela, en contra del criteri del ministeri públic que va demanar presó incondicional sense fiança, va deixar ahir en llibertat a Trapero, entre altres motius, perquè la Fiscalia no havia ampliat la seua denúncia a l’1-O després que la Guàrdia Civil presentés un segon atapeït que li situava com "el braç executor" del pla independentista.

En aquest últim atestat en què es basaria la pròxima iniciativa de la Fiscalia, l’institut armat esmenta episodis en els que a més de Trapero apareixen altres persones com el seu superior, el director dels Mossos, Pere Soler Campins, que podrien ser susceptibles de futures imputacions.

La Fiscalia tampoc no descarta una nova citació de Trapero com investigat en el cas que hi hagi nous motius que facin necessària la seua declaració per aclarir els fets ocorreguts amb motiu de l’1-O.

El ministeri públic encara no té decidit si recorrerà la interlocutòria de llibertat de Trapero a qui, no obstant, se li van imposar com a mesures cautelars compareixences quinzenals, la retirada del passaport i prohibició de sortir d’Espanya i la fixació d’una persona i un domicili per ser localitzable.

En la seua interlocutòria d’ahir, la jutgessa deixava clar que la investigació se circumscriu fins el moment als esdeveniments ocorreguts els dies 20 i 21 d’octubre durant el setge a la Guàrdia Civil a la seu de la Conselleria d’Economia, ja que fins la data són els únics denunciats per la Fiscalia, "sense que hagin estat objecte d’ampliació".

Assenyalava a més que l’actuació de Trapero aquells dies "no apareix encara prou perfilada fins el punt de poder vincular-lo en aquest moment a fets tan greus com els que aquells dies van succeir, sense perjudici del que pugui determinar-se en una fase més avançada de la investigació."

No obstant això, la jutgessa va apreciar en la seua interlocutòria que existeixen elements que vinculen a Trapero amb l’estratègia independentista com és el contingut del document EnfoCat trobat al domicili del 'número dos’de la Conselleria d’Economia, Josep Maria Jové Lladó, arrestat en l’operació policial en la qual es va produir el setge.

Precisament, la Fiscalia ha sol·licitat al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que investiga els preparatius del referèndum, que li remeti la declaració judicial que va deixar Jové.

El que de moment descarta la Fiscalia és demanar que s’acumuli en una sola causa la investigació que instrueix aquest jutjat i l’oberta a l’Audiència Nacional per sedició i que de moment compta amb quatre d’investigats, dos d’ells a presó des d’ahir a la nit.

Les fonts també han indicat que el ministeri públic va informar a favor de les diligències d’investigació que va sol·licitar la Guàrdia Civil a Lamela, entre elles la investigació dels moviments bancaris d’ANC i Òmnium, si bé no han pogut precisar si la jutgessa ha decidit sobre això.

Han descartat, això sí, que la Fiscalia demani la imputació de les esmentades associacions sobiranistes en tant que les persones jurídiques no poden ser investigades per un delicte de sedició.