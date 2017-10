Mas: "L'empresonament de Sànchez i Cuixart es carrega l'oferta de diàleg del Govern"

Considera que l’empresonament és un "error monumental"

L’expresident de la Generalitat Artur Mas considera que l’empresonament dels presidents de l’ANC i d’Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, és un "error monumental", una "barbaritat" i un "disbarat", que el que "fa és carregar-se les ofertes de diàleg sinceres" del Govern i de Carles Puigdemont.

Mas ha secundat avui a les portes de la seu del PDeCat l’aturada als llocs de treball que han convocat l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per rebutjar l’empresonament dels seus presidents, al costat de la vicepresidenta Neus Munté i els exconsellers Francesc Homs i Joana Ortega, entre d’altres.

En declaracions als mitjans després de la concentració, l’expresident català ha opinat que l’ordre judicial de presó per als dirigents de l’ANC i Òmnium és una "barbaritat", un "disbarat", una "gran injustícia i un error monumental" que, a més, "no ajuda en res". Al contrari, ha advertit Mas, ja que en "lloc de pacificar i recompondre la situació per començar un diàleg i una negociació com proposen el Govern i Puigdemont", aquests empresonaments el que fan és "carregar-se les ofertes de diàleg sinceres" plantejades per les institucions catalanes. En aquest sentit, el president del PDeCat ha criticat que "s’estigui tirant més llenya al foc" amb una actuació que veu "molt venjativa".

"Empresonar gent que fa anys que mobilitza els ciutadans de forma pacífica, amb rècords no vistos a Europa, sense que s’hagi cremat cap contenidor ni trencat un sol vidre... han de ser a la presó?", s’ha preguntat Mas.

Durant la concentració de quinze minuts, molts dels membres del PDeCAT han exhibit pancartes en les quals es demanava "Llibertat per als presos polítics. Sánchez i Cuixart", mentre que d’altres en mostraven altres en les quals podia llegir-se "Independència".