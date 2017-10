Rajoy respon amb un ultimàtum a la carta sense concreció de Puigdemont

El president ofereix dos mesos per al diàleg i el líder del PP amenaça amb el 155

El president Carles Puigdemont va respondre ahir al requeriment del cap de l’Executiu central, Mariano Rajoy, amb una carta en què no concreta si va declarar o no la independència la setmana passada, i va insistir en la necessitat de diàleg. La resposta del líder del PP va ser donar-li fins dijous per rectificar abans d’activar el ja famós article 155.

Carles Pugdemont va oferir ahir per carta a Rajoy un marge de “dos mesos” per dialogar i li va proposar concretar “com més aviat millor” una reunió per explorar acords. En la seua missiva no concreta si va declarar o no la setmana passada al Parlament la independència de Catalunya i adjunta les referències documentals de la seua intervenció, així com de la llei del referèndum i els resultats de l’1-O, entre altres enllaços. En canvi, remarca que en tot cas els efectes del “mandat polític sorgit de les urnes l’1 d’octubre” estan “suspesos” perquè la seua “voluntat” és “trobar la solució i no l’enfrontament”. “La nostra intenció és recórrer el camí de forma acordada tant en el temps com en les formes. La nostra proposta de diàleg és sincera i honesta. Per tot això, durant els propers dos mesos, el nostre principal objectiu és citar-lo a dialogar i que totes aquelles institucions i personalitats internacionals, espanyoles i catalanes que han expressat la seua voluntat d’obrir un camí de negociació tinguin l’oportunitat d’explotar-lo”, assenyala. Així, agrega Puigdemont, “comprovarem el compromís, de cadascuna de les parts, a trobar una solució acordada”.

El Govern central, per la seua part, va lamentar que Puigdemont no respongués si va proclamar la independència a Catalunya i li va exigir que rectifiqui abans de dijous que ve o, altrament, adoptarà mesures en aplicació de l’article 155 de la Constitució. “Ningú ha tingut tan fàcil evitar que s’apliqui la Constitució”, va dir la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en al·lusió a l’article 155, encara que va precisar que “de vegades fa l’efecte” que alguns sectors dels més “radicals” volen que es comencin a aplicar aquestes mesures. Mentre Rajoy remetia una carta a Puigdemont, Santamaría va subratllar que l’objectiu de l’Executiu central no és suspendre l’autogovern de Catalunya, sinó que aquest “s’executi d’acord amb la legalitat” i que l’autonomia s’exerceixi “d’acord amb els paràmetres constitucionals i a l’Estatut”, i va tornar a convidar el president a anar al Congrés a defensar les seues propostes i formular “les peticions que vulgui”.

La segona és concretar “com més aviat millor” una reunió que els permeti “explorar els primers acords”, per no deixar que “es deteriori més la situació”.